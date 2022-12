Kuvan sisältö on olennaisempi asia kuin filtterit

Sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat eivät esitä todellisuutta, vaan ne kertovat julkaisijansa näkemyksen todellisuudesta.

Kuluneella viikolla keskustelun kohteeksi ovat nousseet pääministeri Sanna Marinin (sd) sosiaalisessa mediassa käyttämät filtterit, eli suotimet, joilla kuvien värisävyjä muutetaan (HS 29.11.). Keskittyminen tyyliin on jättänyt sisällön unohduksiin.

On syytä muistaa, että joku tekee aina valinnan julkaistun kuvan värisävyistä. Kamera ei koskaan näytä todellisuutta sellaisenaan, vaan kuva on aina prosessoitu. Kameraohjelmiston suunnittelijat ovat tehneet valintoja siitä, miten kameran kennolle tallentunut data esitetään kuvana. Jos kuvan ottaja ei muuta värisävyjä, on hän luovuttanut päätösvallan väreistä ohjelmiston suunnittelijalle.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, kuva ei ole näytepala todellisuudesta, vaan kertomus, joka pohjaa lukuisiin valintoihin. Suurin sisällöllinen valinta tehdään rajaamalla jotain kuvaan ja jättämällä muu ulkopuolelle. Kuvat eivät esitä todellisuutta, vaan ne kertovat julkaisijansa näkemyksen todellisuudesta. Samalla tavoin kaunistellen poliitikot kertovat myös kielen ja tekstin avulla. Vaaliteltalla kerrotaan olleen innostunut tunnelma, eikä jäätyneistä varpaista tai äänestäjien omituisista kysymyksistä mainita mitään.

Tietyt tavat kertoa asioista eivät kuulu vain politiikkaan, vaan kommunikaatioon yleisesti. Teemme jatkuvasti valintoja, kuinka missäkin yhteydessä on sopivaa puhua. Filttereitä sosiaalisessa mediassa käyttävä poliitikko pyrkii viestimään sosiaalisen median tilaan sopivalla tyylillä. Samalla tavalla hän on asiallisesti pukeutunut tavatessaan arvokkaita vieraita ja käyttää silloinkin hetkeen sopivaa puhetapaa.

Kuvan tyylikeinojen kritisoinnin sijaan meidän olisi syytä keskittyä kuvan sisältöön. On tärkeämpää pohtia sitä, mitä kuvalla halutaan sanoa ja mitä halutaan jättää sanomatta. Kuvien merkitys tulee politiikassa todennäköisesti vain kasvamaan, joten on hyödyllistä oppia lukemaan poliittisia viestiä myös kuvien muodossa tapahtuvasta kommunikaatiosta.

Markus Sjöberg

väitöskirjatutkija, Rautalampi

