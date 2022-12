Nuorten on annettava etsiä itseään

Kilpailu, tehokkuusvaatimukset ja ulkonäköpaineet eivät ole nuorten keksimiä ilmiöitä.

Nuorten ongelmista on puhuttu paljon. Nuorten tekemistä rikoksista on ennustettu yhtä vaalien teemoista, ja yhä useammat toimijat ovat ilmaisseet huolta nuorten mielen hyvinvoinnista.

Lastensuojelun keskusliiton julkaisussa Kuinka suorittaa nuoruus nuoret eri puolilta Suomea puhuvat itse. Kirjoittajat kuvailevat esimerkiksi kokemaansa uupumusta ja paineita. Moni sanoittaa teksteissään samaa tarvetta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille, josta ammattilaisetkin puhuvat.

Nuorten tarinoissa on myös hätkähdyttävän paljon yksinäisyyden kuvausta: kun ei ole ystäviä, kun ei tule nähdyksi omana itsenään, kun jää ilman apua, yksinäisyys rasismin kokemuksen kanssa.

Kirjoittajat kuvailevat kuitenkin myös iloa ja nimeävät keinoja, joilla nuoria voidaan auttaa. Kaikki ei edes maksa rahaa, kuten kunnioittava kohtaaminen ja moninaisuuden arvostaminen.

Nuoret haluavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Mutta onko nuoria kuultu, kun poliittisin ratkaisuin on lisätty painetta tehdä valintoja yhä nuorempana? Entä kuullaanko nuoria nyt, kun hyvinvointialueilla pohditaan mielen hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja?

On myös kysyttävä, milloin kyse on nuorten ongelmista ja milloin koko yhteiskunnan ongelmista. Kilpailu, tehokkuusvaatimukset ja ulkonäköpaineet eivät ole nuorten keksimiä ilmiöitä. Sosiaalinen media houkuttelee vertaamaan itseä muihin, mutta on katsottava myös somen ulkopuolelle. Kauneusihanteet ja pärjäämisodotukset eivät katoa, vaikka internet lakkaisi.

Seitsemäntoistavuotiaan viesti on kovin samanlainen kuin HS:n (1.12.) haastattelemilla ammattilaisilla: ”Sen sijaan, että asetamme yhteiskunnassa hurjia odotuksia nuorten harteille, voisimme keskittyä tarjoamaan heille lapsuuden ja nuoruuden, jossa heillä on mahdollisuus etsiä itseään ja määritellä itsensä omin sanoin.”

Ira Custódio

erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

