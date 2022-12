On vaara on, että liiallisten uudistusten takia yhteys edellisiin sukupolviin menetetään.

Helsingin Paavalinkirkon ensimmäisen adventtisunnuntain sambamessu synnytti voimakkaita tunteita. Toiset iloitsivat jumalanpalveluksesta, jossa oli valoa, huumoria, puhuttelevaa musiikkia ja kunnon karnevaalimeininki. Toisille kirkko on Jumalan huone, jossa halutaan kokea pyhyyden läsnäoloa.

Olen seurannut tätä kädenvääntöä lähes 50 vuotta. Ensimmäinen ”irtiotto” oli Lasse Mårtensonin ja Sauvo Puhtilan ”Voiko sen sanoa toisinkin”. Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen ”Afrikkalainen gospelmessu” ilmestyi 1980-luvulla. Simojoen mukaan tarkoitus oli saada potkua kirkonmenoihin . Monet kirkkoherrat hermostuivat, ja esitys kiellettiin useissa kirkoissa.

Sitten alkoivat Agricolan kirkossa vapaamuotoiset Tuomasmessut. Jakautuminen oli alkanut. Uusia messuja syntyi nopeaa tahtia, ja ne levisivät vähitellen seurakunnasta toiseen. Sekamelskaan haluttiin saada selkeyttä vuonna 2000 toteutetussa jumalanpalvelusuudistuksessa. Uudistus kuitenkin epäonnistui: kirkossa kävijöiden määrä jatkoi laskuaan. Syntyi yhtälöitä, joista mikään ei tunnu toimivan.

Itse pyrin järjestämään eri kohderyhmille räätälöityjä malleja. Kirkon taholta tästä ei pidetä, koska yhteyden sijasta sen katsotaan hajottavan seurakuntaa. Paavalinkirkossa halutaan järjestää muodikkaita, moderneja ja ihmisiä miellyttäviä tilaisuuksia. Onko tämä mielistelyä? Se riippuu siitä, ovatko toteuttajat aitoja ja kutsumustietoisia kristittyjä.

On vaara, että liiallisten uudistusten takia menetämme yhteyden edellisiin sukupolviin. Kristillisen kulttuuriperinnön arvostaminen on ollut side meidän välillämme. Tietysti käytännöt muuttuvat, mutta tuo perintö tarjoaa meille valtavasti elämän viisautta. Urkurina olen surullinen siitä, että urkujen välittämä juhlallisuus on väistymässä jumalanpalveluksista. Urkuihin on nykyrahassa laskettuna sijoitettu miljoonia euroja.

Myös virsien käyttö ja osaaminen vähenee. Virsikirjaan on koottu 632 hienoa runoa, joista vanhimmat ovat peräisin 300-luvulta. Eläkevuosien lähestyessä ehdotin rippivirreksi erästä hautajaisvirttä, joka on itselleni rakas. Pyysin nuoria lueskelemaan virttä paneutumalla sen sisältöön. Kerroin virren taustasta ja laulelin sävelmää malliksi. Kysyin heidän mielipidettään ehdotuksestani. Vastaus oli selvä: ”Tää on hyvä biisi, otetaan tää.”

Kun nuoret konfirmaatiossa kajauttivat komeasti hautajaisvirren, tuli monelle tippa silmään. Kirkossa saa vapaasti nauraa, mutta se on niitä harvoja paikkoja, jossa saa vielä vapaasti itkeä.

Heikki Valojärvi

Ristiina

