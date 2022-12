Eturauhassyövän diagnostiikka on viime vuosina muuttunut vahvasti kuvantamiseen nojaavaksi.

Nimimerkki Magneettikuvausta odottava kertoi (HS Mielipide 30.11.) odottaneensa eturauhasen magneettikuvausaikaa jo puoli vuotta.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa todetaan vuosittain yli 5 000 uutta eturauhassyöpätapausta, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella yksin noin 1 200. Eturauhassyövän epäilyn vuoksi tutkittavia potilaita on diagnosoituihin nähden noin kolminkertainen määrä.

Eturauhassyövän diagnostiikka on viime vuosina muuttunut vahvasti kuvantamiseen nojaavaksi. Esimerkiksi PSA-verikokeen (prostataspesifinen antigeeni) ja kliinisen arvion perusteella heränneessä eturauhassyöpäepäilyssä tehdään useimmissa tapauksissa eturauhasen magneettikuvaus. Mikäli pahanlaatuisen kasvun epäily vahvistuu kuvauksessa, otetaan magneettikuvauksen osoittamasta alueesta kohdennetut näytepalat urologian poliklinikalla. Kuvantamisen avulla pystytään välttämään turhia koepalojen ottoja ja vähennetään näin näytepalojen aiheuttamaa tulehdusriskiä. Kuvantamisen tarve eturauhassyöpäepäilyissä on tämän myötä noussut viime vuosina nopeasti ja magneettikuvaus on tarkentanut eturauhassyövän diagnostiikkaa merkittävästi.

Hus-kuvantamisen tavoitteena on saada eturauhasen syöpäepäilyt kuvattua kuukauden sisällä lähetteen tekemisestä. Tänä vuonna pitkään jatkunut hoitohenkilökunnan työtaistelu ja siihen liittynyt kuukausien ylityökielto ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että tutkimuspyyntöjä tulee Hus-kuvantamiseen merkittävästi enemmän kuin kuvausaikoja on käytettävissä. Tämän seurauksena tutkimukset ovat ruuhkautuneet.

” Eturauhasen magneettikuvaus on uusi ja vaativa tutkimus.

Koko sosiaali- ja terveysalaa koskeva työvoimapula vaikuttaa merkittävällä tavalla myös Hus-kuvantamiseen. Meillä on jo pitkään ollut vaikea-asteinen pula sekä tutkimuksia tekevistä hoitajista että tutkimuksia lausuvista lääkäreistä. Mikäli työvoimaa työvuoroihin ei ole, tutkimusaikojen avaaminen ei ole mahdollista. Työaikalaki ja lisääntynyt henkilökunnan kuormittuminen estävät myös nykyisen henkilökunnan ylityömäärien kohtuuttoman kasvattamisen.

Työtaistelu on onneksi päättynyt ja sen myötä olemme jälleen päässeet käynnistämään joitakin jononpurkuja ja ylityövuoroja. Eturauhasen magneettikuvaus on uusi ja vaativa tutkimus, jonka tekeminen on tähän saakka ollut keskitettynä pääosin Meilahden sairaalaan. Lisääntyvän kysynnän ja nyt kertyneiden ruuhkien purkamiseksi uusia tutkimusaikoja on kuitenkin avattu myös niihin pääkaupunkiseudun sairaaloihin, joissa toiminnan aloittaminen on laiteteknisesti ja henkilökunnan lisäkoulutuksen perusteella mahdollista. Näiden toimien tavoitteena on, että myös eturauhasen kuvaukset saadaan vastaisuudessa suoritettua kohtuullisessa ajassa.

Urologian poliklinikalla on käytössä palvelupuhelinnumero, jossa on takaisinsoittojärjestelmä, mikäli puheluun ei päästä ruuhkan vuoksi heti vastaamaan. Pyrimme tätä kautta vastaamaan potilaiden hoitoaan koskeviin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti.

Riitta Mäntylä

ylilääkäri, radiologian vastuualuejohtaja, Hus Diagnostiikkakeskus, kuvantaminen

Mika Matikainen

ylilääkäri, linjajohtaja, Hus Vatsakeskus, urologian linja

Esko Kemppainen

toimialajohtaja, Hus Vatsakeskus

