Viranomaisen toimivalta on rajattava tarkasti yksityisyyttä koskevissa asioissa

Viranomaisten pankkitietojen saantia koskevat säännökset on arvioitava ja tarkennettava ensi tilassa.

Tietosuojavaltuutettu antoi hiljattain päätöksen, jossa se huomautti Verohallintoa liian laajoista tietopyynnöistä pankeille ja kielsi niiden jatkamisen (HS Talous 15.11.). Lisäksi tietosuojavaltuutettu suositteli, että valtiovarainministeriö ryhtyisi tarpeellisiin toimiin Verohallinnon tiedonsaantioikeuksien tarkentamiseksi.

Finanssiala pitää tietosuojavaltuutetun päätöstä tervetulleena. Muiden viranomaisten tapaan Verohallinnolla on laaja ja salassapidon suojaama oikeus saada tietoja pankeilta laissa säädettyjä tehtäviään varten. Tyypillisesti nämä oikeudet periytyvät ajalta ennen tiedonkäsittelyn digitaalista murrosta eivätkä täytä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Finanssiala ei kyseenalaista viranomaisen oikeutta saada tietoja lain säätämiin tarkoituksiin ja niiden edellyttämässä laajuudessa. Pidämme kuitenkin kohtuuttomana, että nykytilanne edellyttää pankilta pyyntöön vastaamisen ohella myös sen lainmukaisuuden arvioimista.

Nyt esillä olevassa tapauksessa Verohallinto ei myöskään ole julkisuudessa perustellut ylimitoitettua tietopyyntöään, mikä on kääntänyt asiakkaiden syystäkin harmistuneet ja huolestuneet yhteydenotot pankkien hoidettaviksi. Laissa säädettyjen salassapitovaatimusten vuoksi niihin vastaaminen on kuitenkin mahdotonta, mikä on entisestään lisännyt asiakkaiden epätietoisuutta ja ärtymystä.

Vastaavien tilanteiden välttämiseksi ja asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi Finanssiala pitää tarpeellisena, että viranomaisten pankkitietojen saantia koskevat säännökset arvioitaisiin ja tarkennettaisiin ensi tilassa. Verotuksen ohella nämä tiedot ovat välttämättömiä muun muassa rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun rikollisuuden torjuntaan. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin varmistettava, että tietojen pyynnöt, luovutukset ja käyttötarkoitukset on määritelty täsmällisesti, tarkkarajaisesti ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioiden.

Mika Linna

johtava asiantuntija

Finanssiala ry

