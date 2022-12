Kun maailma muuttuu, koulun on muututtava sen mukana.

Tuire Vuori on huolestunut oppilaiden lukutaidosta (HS Mielipide 28.11.), ja ihan syystä. Nuorten lukutaito ja lukuharrastus, erityisesti poikien, ovat pitkään olleet huonossa jamassa. Vuori on erityisen huolissaan siitä, ettei oppilaan päättöarvosana enää kuvaa lukutaitoa. Syyn hän nostaa esille itsekin: lineaaristen, pidempien tekstien lukutaito on vain yksi monista äidinkielen osa-alueista.

Siinäpä se. Äidinkielen oppisisältöjen hallitseminen pitää sisällään lukuisia muitakin taitoja, joiden rooli nyky-yhteiskunnassamme korostuu. Osa näistä taidoista on uusia. Esimerkiksi juuri monilukutaitoa tarvitaan entistä enemmän yhteiskunnan digitalisoituessa. Perinteinen teksti ei enää tavoita lukijakuntaa samalla tavalla kuin ennen, ja nuorten jokapäiväisessä mediakulutuksessa monimuotoiset tekstit ja varsinkin videot ovat enenevissä määrin suosittuja.

Sen sijaan – tai sen lisäksi – että mietitään, miten nuoret saisi taas lukemaan pitkiä tekstejä, voisi miettiä niiden roolia oppimisessa. Voisiko lineaarisen lukemisen etuja saavuttaa muilla tavoin? Vuori nostaa esille lukunopeuden, sanavaraston ja rauhoittumisen. Mikä on lukunopeuden merkitys yhteiskunnassa, jossa monimuotoisten mediatekstien määrä ja merkitys kasvavat räjähdysmäisesti? Voisiko sanavarastoa kasvattaa tehokkaammin myös muilla tavoin? Voisiko oppilas löytää vaihtoehtoisen keinon rauhoittua?

” Nyt on aika rohkeasti kokeilla ja kehittää uutta.

Digilukutaidon ja monilukutaidon suhteen didaktiikka, opetuskäytännöt ja tutkimustieto ovat vielä alkutekijöissään. On tavallista, että monilukutaitoa koetetaan opettaa ”vanhoilla pedagogiikoilla”. Silloin ei ole ihme, että tuloksia ei tule ja haikaillaan vanhaa. Nyt on aika rohkeasti kokeilla ja kehittää uutta – ei tästä muuten päästä eteenpäin, eikä ainakaan katsomalla menneeseen.

Oma kollegani on esimerkiksi saanut nuoret lukemaan #BookTokien avulla. Kun nuorten suosima digialusta ja kommunikointimenetelmä yhdistetään kirjallisuuteen, monelta oppilaalta löytyy enemmän motivaatiota ja sellaista osaamista, jota opettaja ei ehkä muutoin olisi havainnut tai edes ymmärtänyt kaivata. Juuri tämä kannustaa oppimaan.

Lukutaidottomuus on huolestuttavaa eikä tätä huolta missään nimessä kannata väheksyä. Keskeistä on kuitenkin se, että lukutaito ei enää ole synonyymi pitkien tekstien hallitsemiselle. Oppilas voi hallita äidinkielen muita osa-alueita siinä määrin, että se kompensoi puuttuvaa taitoa lukea pitkiä tekstejä. Silloin on ihan oikein, että päättöarvosana kuvaa oppilaan kokonaisvaltaista osaamista. Koulun tehtävä on valmistaa nuoret yhteiskuntaan, ja kun maailma muuttuu, on koulun muututtava sen mukana.

Minttu Johler

kasvatustieteen apulaisprofessori ja koulujen digitalisaation väitöskirjatutkija, entinen luokanopettaja

Hamar, Norja

