Jokaisen suomalaisen on tarkasteltava omia sähkönkäyttötapojaan kello kädessä.

Kimmo Klemola nosti esiin lentolomien puuttumisen Astetta alemmas -kampanjan viesteistä (HS Mielipide 21.11.). On totta, että lentomatkailu nostaa välillisesti henkilökohtaista kokonaisenergiankulutusta ja kasvattaa hiilijalanjälkeä, joten jokaista lentomatkaa on syytä harkita tarkkaan.

Valitettavasti lentämisestä luopuminen ei pienennä kotona tapahtuvaa energiankulutusta samalla tavalla kuin huoneiden ja käyttöveden lämmitykseen sekä suuritehoisiin sähkölaitteisiin kohdistuvat säästötoimet. Juuri nyt haasteena on se, riittääkö sähkön tuotanto ja tuonti kattamaan jokapäiväisen kulutuksemme vuorokauden ruuhkaisimpina huippukulutustunteina.

Sähköpulan uhka kasvaa talven edetessä ja pakkasjaksojen pitkittyessä. Vakavia tilanteita on mahdollista torjua yhdessä. Jokaisen suomalaisen on tarkasteltava omia sähkönkäyttötapojaan kello kädessä. Tarpeettomasta kulutuksesta on luovuttava ja sähkönkäyttöä siirrettävä mahdollisuuksien mukaan keskipäivään, myöhäisiltaan tai yöaikaan ajastimien ja aikaohjausten avulla.

Sähkökatkot ovat yhteiskunnan kannalta raskas ratkaisu, jota kannattaa välttää kaikin mahdollisin keinoin.

Kati Laakso

viestintäjohtaja

Leila Timonen

viestintäpäällikkö

Motiva oy, Astetta alemmas -kampanja

