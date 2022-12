Passivoivan ja sukupuolten välistä tasa-arvoa heikentävän sosiaaliturvan kauaskantoiset vaikutukset ovat kurjia niin lapsen kuin vanhemmankin näkökulmasta.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt) julkaisi hiljattain uuden tutkimuksen, joka käsitteli kotihoidon tuen vaikutuksia lapsen tulevaisuuteen (HS 1.12.). Tulokset ovat hälyttäviä, sillä kotiin jäävien lasten oppimistulokset ja koulutustaso ovat heikompia kuin varhaiskasvatuksen piirissä olevien.

Valitettavasti yli 90 prosenttia tuen käyttäjistä on naisia, mikä vaikuttaa suoraan heidän tulotasoonsa ja urakehitykseensä. Passivoivan ja sukupuolten välistä tasa-arvoa heikentävän sosiaaliturvan kauaskantoiset vaikutukset ovat siis kurjia niin lapsen kuin vanhemmankin näkökulmasta.

Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen on sijoitus tulevaan. Varhaisiin vuosiin on panostettava, osallistumisaste on saatava nousuun ja kotihoidon tuki on poistettava.

Nea Nättinen

kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

