Etelä-Suomen Sanomien mukaan suomalaisten maanpuolustustahto ja tuki Natoon liittymiselle ovat nyt niin korkealla, ettei korkeammalle voi juuri päästä.

”Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreimmassa kyselyssä sotilaallista puolustusta kaikissa oloissa kannattaa 83 prosenttia vastaajista ja Nato-jäsenyyttä 85 prosenttia. Luvut ovat huimia ja niihin on syykin helposti löydettävissä: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ravistellut suomalaisten suhtautumista Natoon, sotilaalliseen yhteistyöhön ja Venäjään itseensä.”

”Erityisesti naisten maanpuolustustahto on noussut lyhyessä ajassa.”

”Tällä haavaa vain ani harva on valmis kyseenalaistamaan puolustushankintojen mittavuuden. Kyselyyn vastanneista yli puolet olisi halukas nostamaan puolustusmäärärahoja nykyisestä.”

”Vaikka kansalaisilla on piikki auki, pieni maltti on valttia tässäkin. Jo Naton velvoitteiden täyttäminen tuo uusia kustannuksia, joiden suuruudesta ei vielä ole tietoa.”

”Naton jäsenmaana Suomi myös sitoutuu pitämään puolustusmenonsa tietyllä tasolla jatkuvasti. Tasapainoa kannattanee hakea yhteishankinnoilla.”

”Positiivista on, etteivät suomalaiset ole hintojen nousun ja energiakriisin seurauksena kääntämässä selkäänsä ukrainalaisille: lähes puolet lisäisi aseapua Ukrainalle ja reilu kolmannes haluaisi nostaa taloudellisen avun määrää.”

Lapin Kansa kirjoittaa, että sodan uhkaa parempaa asennemuokkaajaa on vaikea keksiä.

”Maanpuolustustahto ja tuki sotilaalliselle liittoutumiselle on Suomessa korkeammalla kuin koskaan aiemmin 50-vuotisen mittaushistorian aikana. – – Suomalaiset kääntyivät Nato-uskoon samana yönä, kun Venäjän armeija ylitti Ukrainan rajan.”

”Venäjän pelko on ollut Suomessa viisauden alku ammoisista ajoista lähtien. Suomettuneisuuden vuosina pelosta piti vaieta, mutta nyt paha sana sanotaan niin kuin se on.”

”Kansallinen yksimielisyys puolustusasioissa ja käsitys ulkoisista uhkakuvista on antanut vahvan selkänojan Suomen päättäjille, jotka ovatkin toimineet kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Nato-hakemus on jätetty, puolustusmäärärahoja on nostettu ja Venäjää on arvosteltu tavalla, jollaiseen suomettuneisuuden ajan poliitikot eivät rohjenneet edes vapaa-ajallaan. Uudenlaisella avoimuudellakin on suomalaisten selkeä tuki – perinteisestä Paasikiven–Kekkosen linjasta poikkeavaan ulkopolitiikkaan tyytyväisiä on 75 prosenttia ja puolustuspolitiikkaan peräti 85 prosenttia kansasta.”