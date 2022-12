Opiskeluhuollon järjestäminen siirtyy 1.1.2023 kaikkien sote-palveluiden mukana hyvinvointialueille.

Nuorten pahoinvoinnista on tullut viime vuosien kestoaihe. Syy ei ole ainoastaan koronapandemiassa, sillä nuorten heikkenevästä tilanteesta on tiedetty jo vuosia. Mielenterveyskriisi vain pahenee pahenemistaan, jos sitä ei ratkaista mahdollisimman pian, ja tähän tarvitaan toimia lukuisilla eri politiikan aloilla.

Yksi tärkeä tukipilari perus- ja toisella asteella opiskeleville nuorille on opiskeluhuolto, johon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Näiden yksilökohtaisten palveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2023 kaikkien sote-palveluiden mukana hyvinvointialueille.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan ensisijaista työtä on kuitenkin oppilaitoksessa tehtävä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto, joka kuuluu koulutuksen järjestäjän vastuulle. Lain mukaan palveluiden tulisi olla oppilaitoksissa tai mahdollisimman lähellä niitä. Silti tulee väistämättä mieleen kauhukuvia pari tuntia viikossa yhdellä oppilaitoksella tavoitettavissa olevasta kuraattorista ja yhteisöllisyystyön valumisesta jo nyt ylityöllistettyjen opettajien ja rehtoreiden niskaan.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin on vastikään säädetty sitovat henkilöstömitoitukset, joten päätösten vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida. Tuttu tarina ympäri Suomen on kuitenkin se, että palveluiden tarve on kasvanut niin räjähdysmäisesti, ettei psykologille välttämättä pääse viikkokausiin, vaikka lain mukaan määräaika on seitsemän työpäivää.

Jos hyvinvointialueilla eivät muutenkaan riitä rahat ja työntekijät, miten nuorten mielenterveyskriisiin voidaan aidosti löytää ratkaisuja? Päättäjiltä tarvitaan nyt arvovalintoja nuorten hyvinvoinnin puolesta.

Iiris Hynönen

sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen lukiolaisten liitto

