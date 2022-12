Lähisuhdeväkivalta on piilorikollisuutta

Suomi on yksi Euroopan unionin väkivaltaisimmista maista naisille.

Arvioiden mukaan kolmannes maailman naisista on elämänsä aikana kokenut lähisuhdeväkivaltaa.

Oranssit päivät -kampanja tuo naisiin kohdistuvaa väkivaltaa näkyväksi. Suurin osa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on lähisuhdeväkivaltaa. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka tapahtuu keskenään läheisten ihmisten välillä tai ihmisten välillä, jotka ovat aiemmin olleet läheisessä suhteessa.

Arvioidaan, että kolmannes maailman naisista on elämänsä aikana kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Samoihin lukuihin päästään valitettavasti myös Suomessa. Tutkimusten mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin väkivaltaisimmista maista naisille. Lähisuhdeväkivalta on piilorikollisuutta ja väkivaltakokemuksista vain jäävuoren huippu tulee viranomaisten tietoon. Lähisuhdeväkivallan ympärillä vallitsee vaikenemisen kulttuuri. Aivan liian moni lähisuhdeväkivaltaa kokenut jää ilman apua.

Pohjimmiltaan lähisuhdeväkivallan voidaan katsoa olevan käyttäytymismalli, jolle on ominaista kontrollin ja vallan käyttö. Väkivallan muodot voidaan karkeasti jaotella fyysiseen, henkiseen, seksuaalisuutta loukkaavaan ja taloudelliseen väkivaltaan. Väkivalta voi olla myös vainoamista, laiminlyöntiä ja kunniaan ja uskontoon liittyvää väkivaltaa. Väkivalta vaikuttaa kielteisesti naisten terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi lähisuhdeväkivallalla on myös huomattavat taloudelliset vaikutukset. Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan fyysisen lähisuhdeväkivallan suorat kustannukset vuositasolla Suomessa ovat 150 miljoonaa euroa. Välilliset kustannukset ovat vielä suuremmat.

” Lähisuhdeväkivaltaan liittyy vahvasti häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteita.

Lähisuhdeväkivallan tunnistamista on vahvistettava. Helposti väkivallasta puhuminen vie ajatukset juuri fyysiseen väkivaltaan, mutta usein lähisuhdeväkivalta on yhdistelmä eri väkivaltamuotoja. Väkivallan monimuotoisuus tekee väkivallan tunnistamisesta apua tarjoaville ammattilaisillekin vaikeaa. Myös väkivaltaisessa suhteessa elävän voi olla haastavaa tunnistaa väkivaltaa, tai myöntää itselleen elävänsä väkivallan keskellä.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyy vahvasti häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteita. Auttavien tahojen puolelta on tarjottava mahdollisuuksia tuoda väkivaltakokemukset ilmi. Terveydenhuollossa väkivallan tunnistamisen tukena voidaan käyttää lähisuhdeväkivallan seulontaa. Seulonta toimii viestinä siitä, että väkivaltakokemuksista saa ja tulee puhua.

Oranssit päivät -kampanjan aikana ja myös sen jälkeen on hyvä muistaa, että väkivallasta ei tarvitse selvitä yksin. Apua ja tukea on saatavilla. Kampanjan oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Kollegoita rohkaisemme kysymään väkivallasta suoraan. Väkivallasta toipuminen voi alkaa, kun väkivalta tunnistetaan ja väkivaltaa kokenut ohjataan avun piiriin.

Johanna Leminen

terveyskeskuslääkäri

Katja Kero

naistentautien erikoislääkäri

psykoterapeutti

Tyks Naistenklinikka, Seri-tukikeskus ja seksuaaliterveyspoliklinikka, Ehyeksi-hanke

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.