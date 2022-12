Eurooppalaisiin on vaikea luottaa turvallisuuspolitiikassa

Voimme vain jäädä toivomaan suurta viisautta valtionjohdollemme.

Pääministeri Sanna Marin (sd) valitteli, että Eurooppa ei ole tarpeeksi vahva ja tarvitsee – erityisesti turvallisuuspolitiikassa – Yhdysvaltain tukea (HS 2.12.). Ajatukseen on vaikea olla yhtymättä.

Samaan aikaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron antoi jälleen täysin käsittämättömän kommentin liittyen Ukrainan sotaan ja Venäjään (HS 4.12.). Hän julisti, että Venäjän ”turvallisuushuolet” täytyisi huomioida. Kommentti on suomalaisesta näkökulmasta katsottuna sekä vaarallinen että moraalisesti täysin kestämätön. Samankaltaisia on häneltä kuultu aiemminkin. Tämä saa ihmettelemään, miten me suomalaiset voimme luottaa muiden eurooppalaisten kykyyn tehdä uskottavaa turvallisuuspolitiikkaa.

Ranska tuntuu katsovan Venäjää omien ensimmäisen maailmansodan ja Versaillesin rauhan värittämien lasiensa läpi eikä suostu palaamaan sieltä nykyaikaan.

Britannia, erinomaisesta Ukrainan-avustaan huolimatta, on ajamassa itseään kuilun partaalle katastrofaalisella erollaan Euroopan unionista. Brexitin tuomat huolet saavat kyseenalaistamaan Britannian mahdollisuudet harjoittaa tulevaisuudessa yhtä voimakasta politiikkaa Euroopassa, sillä puolustus on riippuvainen talouden tilasta. Maan uusi pääministeri Rishi Sunak ei halua sitoutua edeltäjänsä lupaukseen puolustusbudjetin kasvattamisesta.

” Saksa on kuin kuuden tunnin päiväuniltaan herännyt ihminen.

Italian huolet ovat muualla kuin Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Saksa on kuin kuuden tunnin päiväuniltaan herännyt ihminen, joka valtavan hämmennyksen tilassaan ei osaa tai uskalla tehdä päätöksiä. Saksalla ei käytännöllisesti katsoen ole puolustusvoimia, kun taas Ruotsilta puuttuvat lähes kokonaan maavoimat. Puola puolestaan panostaa nyt merkittävästi puolustuksensa uudistamiseen, mutta maalla on jo nyt kohtuuttoman suuri vastuu keskisen ja itäisen Euroopan puolustamisesta. EU:ssa Puolan entinen kumppani Unkari käyttäytyy kuin Venäjän vasallivaltio ja jarruttaa kaikkea unionin päätöksentekoa, joka avittaisi torjumaan Venäjän uhkaa.

Voimme vain jäädä toivomaan suurta viisautta valtionjohdollemme, että he jatkossakin tekisivät viisaita turvallisuuspoliittisia päätöksiä.

Amerikkalaisten kamppaillessa sisäänpäinkääntyneisyyden ja ulospäinsuuntautuneisuuden välillä voisi vanhaan viisauteemme ”seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun” lisätä loppuun jatkeen: ”Mutta toivo jenkkien jeesiä.”

Teemu Nieminen

Helsinki

