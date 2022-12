Suomen Kuvalehdessä kirjailija Tiina Raevaara kyseenalaistaa väitteen, jonka mukaan konkurssiin ajautunut Alfa-tv toi arvokirjoa televisiotoimintaan.

”’Arvokirjolla’ viitataan tällaisessa keskustelussa sellaiseen liberaalien ja konservatiivien kahtiajakoon, jota näemme Yhdysvalloissa. Siellä myös mediakenttä on vahvasti jakautunut republikaanien ja konservatiivien seuraamaan mediaan.”

”Kirjon sijaan on kyse kahtiajaosta.”

”Miksi me tarvitsisimme saman asetelman Suomeen? Perusteluja on esitetty hyvin vähän. Ei tarvitse kauaa seurata Yhdysvaltain politiikkaa, kun on jo selvää, että tuo jako ei tuota mitään hyvää.”

”Media yrittää tietenkin tavoitella erilaisia osayleisöjä. On ruotsinkielisiä sanomalehtiä, nuorille tehtyjä televisio-ohjelmia, eläkeikäisille suunnattuja aikakauslehtiä. Yhden kohdeyleisön valinta sulkee aina toisia pois.”

”Yhdysvaltain mediakentän polarisaatio on kuitenkin paljon syvempää ja kipeämpää. Se jakaa koko väestön ’meihin’ ja ’muihin’.”

”Paikkansahan väite median yksipuolisuudesta ei pidä. Media ei esimerkiksi ole erityisen ’vihreää’: sivut ja televisio-ohjelmat ovat täynnä matkailujuttuja, autourheilua ja Black Friday -mainoksia. Arvokonservatiiviset poliitikot pääsevät mielipiteineen mediaan siinä missä muutkin.”

”Ehkäpä asia onkin niin päin, että yhdysvaltalaisen mediakentän kannattaisi hakea oppia täältä.”

Talouselämässä uutispäällikkö Seija Holtari toteaa, että vuodenvaihteessa käynnistyvä sote-uudistus näyttää kadonneen näkymättömiin.

”Hyvinvointialueiden tilanne on sekava, paljon sekavampi kuin aikoinaan sote-lakeja päätettäessä arvioitiin. Korulauseet ovat kadonneet ja päättäjien tuska kasvanut, rahoituksen ja kustannuskehityksen karuus paljastunut.”

”Suuri osa kustannuksista on jo nuijittu lakeihin ja palkkasopimuksiin, osan aiheuttaa yleinen kustannusten nousu.”

”Hoivassa ja terveydessä aivan kaikki kallistuu merkittävästi: palkat, vuokrat, ruoka, lämmitys ja sähkö. Palkat nousevat vuoteen 2025 mennessä noin 18 prosenttia, minkä päälle tulevat pakollisen lisäväen palkat.”

”Alueiden päättäjillä tiedossa on palveluiden priorisointia, karsintaa ja kovaa kehittämistä. Mitä he siis nyt tekevät? Osa alueista on suosiolla pannut pään pensaaseen. Palveluita koskevat päätökset on siirretty ensi kevään eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Äänestäjät eli palveluiden käyttäjät kannattaa suututtaa vasta vaalien jälkeen.”