Toistaiseksi on parempi, että yhteiskunta tukee lasten hoitamista kotona.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen kirjoitti (HS Mielipide 5.12.), että kotihoidon tuki on poistettava, koska tuki vaikuttaa negatiivisesti naisten tulotasoon ja uranäkymiin sekä tutkimuksien mukaan heikentää myös näiden lapsien myöhempiä oppimistuloksia.

Kotihoidon tuki voidaan toki lakkauttaa ja se varmaan motivoi mukavasti vanhempia viemään lapsiaan varhaiskasvatukseen. Valitettavasti ainakin uutisten ja omien kokemuksien perusteella varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä ongelmia etenkin pääkaupunkiseudulla: lapsia on varhaiskasvatusyksiköissä paljon ja henkilökunnan saatavuuden kanssa on haasteita.

Lapset ansaitsevat turvallisen varhaiskasvatusympäristön. Sen järjestäminen vaatii rahaa sekä johtamista. Kun nämä on saatu kuntoon, voidaan lopettaa kotihoidon tuki. Näitä odotellessa voisi olla parempi, että yhteiskunta tukee lasten hoitamista kotona.

Juuso Haapanen

isä, diplomi-insinööri, Tampere

