Mahdollisuus monipuoliseen ulkoiluun Helsingin virkistysalueilla on turvattava

Nuuksion kansallispuiston laajentaminen uhkaa kaventaa liikuntamahdollisuuksia Helsingin kaupungin virkistysalueilla.

Jukka Kirjavainen kirjoitti (HS Mielipide 28.11.) muun muassa suunnistuksen harrastamisen mahdollisuuksien kapenemisesta Helsingin kaupungin omistamilla Luukin, Vaakkoin, Salmen, Karjakaivon ja Pirttimäen virkistysalueilla, mikäli ne liitettäisiin osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Huoli on aiheellinen.

On huomattava, että kyseiset alueet on maakuntakaavassa merkitty virkistysalueiksi. Liitettäessä alueet osaksi Nuuksion kansallispuistoa alueiden ohjaavana tekijänä on luonnonsuojelu, ja vasta sen jälkeen maakuntakaavan mukainen luonnon virkistyskäyttö eli monipuolinen ulkoilu. Jos nykyiset virkistysalueet tulevat osaksi kansallispuistoa, minne osoitetaan vastaavat monimuotoista ulkoilua tukevat virkistysalueet pääkaupunkiseudulla?

Kansallispuistolle on vaihtoehtoja virkistysalueiden hoidon malleiksi, joissa kyseisten virkistysalueiden nykyisen kaltainen toiminta ja kestävä ulkoilu ovat keskiössä. Ensinnäkin voimme pitää kyseiset alueet nykyisellään eli Helsingin kaupungin virkistysalueina. Voimme myös pitää näiden alueiden omistuksen Helsingin kaupungilla, mutta seudun kaupunkien ja kuntien yhteinen toimija Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) alkaisi vastata alueiden hoidosta ja ulkoilun edistämisestä. Tai vaihtoehtona on, että alueet siirtyvät Uuville kokonaisuudessaan.

Uuvilla on vankkaa osaamista kehittää alueilla kestävää ulkoilua ja ulkoilun olosuhteita. Näissä kolmessa ensimmäisessä vaihtoehdossa alueiden hoidosta, käytöstä ja kehittämisestä päättäminen säilyisi lähellä alueiden käyttäjiä.

Vaihtoehtona on näiden alueiden siirtäminen Metsähallitukselle, jolloin niistä tehtäisiin valtion retkeilyalue. Maassamme on viisi ulkoilulain mukaista valtion retkeilyaluetta. Niitä tarvitaan lisää vastaamaan kasvaneeseen ulkoiluun.

On selvää, että luonnonarvoiltaan tärkeät kohteet tulee suojella. Kyseisillä virkistysalueilla ulkoillaan jopa 200 000 kertaa vuodessa, mikä vähentää ulkoilun painetta luonnonarvoiltaan merkittävästä Nuuksion kansallispuistosta. Monipuolinen ulkoilu pitää turvata näillä virkistysalueilla, mikä on sekä ulkoilijan että luonnon etu.

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja, Suomen Latu

