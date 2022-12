Alueiden seurat, yhdistykset ja yksityiset henkilöt tekevät epätoivoista työtä puolustaessaan rakkaita asuinalueitaan.

Helsingin kaupunki on kehittänyt uuden termin tiiviille rakentamiselle, se on kaupunkibulevardi.

Tämä hienolta kuulostava sana ei siis tarkoita vain liikenneväylien uudistamista vaan erittäin tiivistä rakentamista sen varteen. Asia on ollut paljon esillä siitä lähtien kun uusi yleiskaava vahvistettiin 2016 ja hallinto-oikeus kumosi Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän bulevardit vuonna 2018. Hallinto-oikeus piti Helsingin tekemiä selvityksiä riittämättöminä ja tyrmäsi bulevardit myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisina. Tuusulanväylän, Vihdintien ja Itäväylän bulevardisointiin oikeus ei ottanut kantaa. Hallinto-oikeuden mukaan näitä väyliä koskevia valituksia ei ollut perusteltu riittävällä tavalla.

Tuusulanväylän ja Vihdintien suunnitelmat ovat jo pitkällä, ja eräänlaisena koekaniinina toimii Laajasalontien bulevardisointi, jonka suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi jo vuonna 2015. Kaupungilla on kiire, ja nyt runnotaan läpi Itäväylän bulevardin suunnitteluperiaatteita erittäin tiiviillä aikataululla.

Mihin on hukkunut näillä alueilla asuvien asukkaiden, helsinkiläisten veronmaksajien ääni Helsingin päättäjiltä? Alueiden seurat, yhdistykset ja yksityiset henkilöt tekevät epätoivoista työtä puolustaessaan rakkaita asuinalueitaan, kotejaan, jotka jäävät massiivisen ja tiiviin rakentamisen alle.

Kaupunki käyttää suunnittelussaan termejä ”monimuotoinen”, ”elävä” ja ”urbaani kaupunkiympäristö”, mutta kun grynderit ja rakennusliikkeet pääsevät näitä toteuttamaan, termit muuttuvat korkeiksi, karuiksi ja tiiviisti rakennetuiksi kerrostaloiksi. Niiden alle ja varjoon jää perinteisiä ja viihtyisiä pientaloalueita, joihin on hakeuduttu kerrostaloasumisen sijaan, ja missä on asuttu usean sukupolven ajan. Näillä vihreillä alueilla viihtyvät myös luonnon eläimet, ja luonto on rikasta ja monipuolista.

Onko Helsingin päättäjien strategia ajaa vanhoja helsinkiläisiä veronmaksajia pois, jotta saadaan rakennettua uusia asuntoja uusille helsinkiläisille, joita kaupungin väestöennusteen mukaan tulee paljon? Mihin on hävinnyt Vihreä Helsinki, missä asukkaat voivat asua myös pientaloissa? Mihin näissä projekteissa on unohdettu todellinen demokratia, jota luulisi olevan 2020-luvun Suomessa?

Jaana Ravantti

puheenjohtaja

Vartio- ja Mellunkylän omakotiyhdistys

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.