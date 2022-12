Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on valtava mahdollisuus luoda uutta työtä ja taloudellista menestystä.

Maailmanlaajuisesti luontokato jatkuu kansallisista ponnistuksista ja kansainvälisestä yhteistyöstä huolimatta. Luontoa on totuttu käyttämään hyvinvoinnin luomisen välineenä miettimättä luonnon kantokykyä. Luontokato on keskeinen uhka taloudelle. Merkittävä osa maailman taloudellisesta tuotannosta ja ruokaturvasta on riippuvainen toimivista luonnon ekosysteemeistä.

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa joulukuussa Montrealissa päätetään tavoitteista, joilla luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Päätöksille halutaan luja selkäranka mitattavista tavoitteista, luonnon tilan indikaattoreista sekä yhteisesti sovitusta seurannasta. Osapuolikokouksen tulokset ovat merkittäviä ja Suomen seuraavan hallituksen asialistalla.

Luontokadon valtava mittakaava vaatii myös mittavat investoinnit. Painetta yhteisille ratkaisuille luovat kuluttajat, yritykset, sidosryhmät ja poliittinen päätöksenteko. Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on valtava mahdollisuus luoda uutta työtä ja taloudellista menestystä. Maailman talousfoorumi arvioi, että siirtymä luontoa vahvistaviin toimiin voisi tuoda globaalisti yritysten liikevaihdolle valtavia summia rahaa vuodessa ja 395 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

Myös rahoituslaitokset vaativat osana luotonantoaan yritysten ympäristövastuullisuutta. Luontoriskien taloudellisesta merkityksestä sekä luonnolle myönteisistä sijoitusmahdollisuuksista tarvitaan laajempaa ymmärrystä.

Riskirahoituksen johtava voima on pääosin julkinen sektori, mutta yhdistämällä voimat ja tavoitteet yksityisen sektorin kanssa voidaan saada huomattavia pääomia luontopositiiviseen talouteen. Julkisen sektorin tehtävä on luoda pitkän aikavälin strategia. Tämä puuttuu Suomesta. On huomioitava ja kartoitettava riippuvuudet, riskit ja sijoitusten vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

Kansainvälinen rahoitusvaje luonnolle on arvioilta 600–800 miljardia dollaria. Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2023 on 80,5 miljardia euroa. Kehittyvät maat edellyttivät Egyptin ilmastokokouksessa uutta rahastoa ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen korvaamiseksi. Sama esitetään myös Montrealissa. Kyse ei ole pelkästään uuden rahaston perustamisesta vaan tarpeesta lisätä voimavaroja luontokadon torjuntaan kehittyville maille kaikista lähteistä. Ratkaisun ydin on siinä, miten talouskäytössä olevia alueita hoidetaan ja käytetään.

Suomessa on tekeillä kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma. Se sovitetaan yhteen joulukuussa tehtävien päätösten kanssa. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon yhtymäkohtiin tulee kiinnittää huomiota seurannassa ja raportoinnissa, jotta kehitystä voidaan seurata luotettavasti. Luontopääoman merkitys tulee huomioida suunnittelussa ja riskien arvioinneissa. Taloudellinen toiminta tulee saattaa tasapainoon luonnon kantokykyyn nähden.

Viime kädessä jokainen kansalainen on perustuslain mukaisesti vastuussa ympäristöstämme. Tätä vastuuta ei voi delegoida muille.

Marina von Weissenberg

ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

