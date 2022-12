Jos haluamme oikeasti säästää terveydenhuollon kustannuksissa, meidän tulee parantaa hoitoon sitoutumista.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lääkkeet ja myös niiden korvaukset ovat olleet säästöjen kohteena useasti aiemminkin, joten toimenpide ei ole uusi.

Tutkimusten mukaan vain puolet pitkäaikaissairaista käyttää lääkkeitään ohjeiden mukaisesti. Tämä on mittava ongelma niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Vuonna 2018 OECD arvioi, että vuosittain lääkehoitoon sitoutumattomuus on Euroopassa osallisena noin 200 000 ennenaikaisessa kuolemassa ja aiheuttaa vältettäviä kustannuksia noin 125 miljardin euron edestä. Hoitoon sitoutumattomuus muun muassa heikentää hoidon tehoa, lisää sairaalahoidon tarvetta ja huonontaa pitkäaikaissairaan elämänlaatua.

Vuonna 2021 Kela maksoi lääkekorvauksia 1,71 miljardia euroa. Näille rahoille ei saada vastinetta, mikäli lääkkeitä käytetään epäsäännöllisesti tai jätetään kokonaan ottamatta. Jos haluamme oikeasti säästää terveydenhuollon kustannuksissa, meidän tulee parantaa hoitoon sitoutumista nostaen se kansalliseksi terveystavoitteeksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen on vaikeampaa kuin esimerkiksi lääketaksan muokkaaminen, mutta myös saavutettavat hyödyt ovat suuremmat.

Meidän on aika tunnistaa hoitoon sitoutumisen parantamisen terveys- ja säästöpotentiaali kansallisesti. Lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä tulee pitkäaikaissairailla tukea ja seurata paremmin kautta hoitoketjun. Erityisen haastavassa asemassa ovat monisairaat ja -lääkityt potilaat. Oleellista on sopia potilaan kanssa yhdessä hänelle sopivasta lääkehoidosta, joka on toteutettavissa hänen arjessaan. Potilaan tulee tietää, miksi lääke on määrätty ja mitä lääkehoidolla saavutetaan. Huolenaiheisiin tulee saada vastaukset. Vain otetun lääkkeen avulla saamme terveydenhuollon kuluja pienemmiksi ja lääkkeisiin käytetylle rahalle vastinetta.

Kirsi Kvarnström

vastaava proviisori, Hus Apteekki

Emma Aarnio

yliopistotutkija

farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto

