Savon Sanomat muuttaisi koronavirustaudin luokitusta.

”Korona on edelleen virallisesti yleisvaarallinen tartuntatauti, vaikka Tartuntatautien neuvottelukunta (TTNK) totesi yksimielisesti jo syyskuun 14. päivän kokouksessaan, ettei korona enää täytä luokituksen kriteereitä.”

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, kun kaikki kolme kriteeriä täyttyvät yhtä aikaa. Toisin sanoen taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

”Koronaan saattaisi sopia paremmin valvottavan tartuntataudin status. Se muun muassa turvaisi potilaille mahdollisuuden maksuttomaan lääkitykseen.”

”On kiinnostavaa, että TTNK:n kokouspöytäkirjan mukaan ’ministeriössä on tarkoitus tarkastella covid-19-taudin yleisvaarallisuuden perusteita syys-lokakuun aikana’. Nyt eletään jo joulukuuta, eikä sosiaali- ja terveysministeriö ole inahtanutkaan asiasta julkisuuteen.”

”Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on asiassa temppelinharjalla, sillä koronan yleisvaarallisuudesta luopuminen edellyttää valtioneuvoston asetusta. Asiantuntijoita on syytä kuulla ja siksi ministerin on ryhdyttävä toimeen nopeasti. On tärkeää sisäistää, miten terveydenhuollossa hoitovelka kasvaa yliluokituksen vuoksi koko ajan.”

Kauppalehti toteaa, että maanantaina astuivat voimaan EU:n uudet, kireämmät pakotteet venäläisöljylle.

”EU kieltää suurimman osan venäläisöljyn merikuljetuksista EU-maihin sekä estää muita maita käyttämästä Euroopan rahti- tai vakuutuspalveluita öljyn ostamisessa.”

”Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä, EU ja Australia sopivat venäläisöljylle hintakaton, joka asetettiin lopulta 60 dollariin tynnyriltä. Venäjä on uhannut, että se lopettaa öljyn myymisen tahoille, jotka ottavat hintakaton käyttöön. Venäjä todennäköisesti yrittää kiertää pakotteita. Hintakaton vaikutus on epäselvä.”

”Raakaöljyn markkinoilla on nyt monia tekijöitä, jotka saattavat heilautella hintoja. Yksi tekijä on kysynnän hidastuminen maailmalla.”

”Öljyn hinnat ovat laskeneet syksyn aikana Kiinan ja maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuessa ja globaalien korkotasojen noustessa.”

”Kun katsoo Venäjän tämänhetkistä uhittelua, niin pakotteet saattavat tehdä kipeää.”

”Länsimaille on tärkeintä luoda lisää painetta Venäjälle, jotta se lopettaisi sodan. Painostusta on jatkettava markkinaheilunnankin uhalla.”