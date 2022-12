Nykytilanteessa on välttämätöntä valita toimintatavat mahdollisimman tehokkaasti. Edeltävien sukupolvien työ ei valu hukkaan turvepeltoja ennallistettaessa.

Hilkka Kiiskinen toi mielipidekirjoituksessaan (HS 6.12.) esiin tärkeän ja julkisuudessa vähälle huomiolle jääneen näkökulman ennallistamiskeskusteluun. Kirjoituksessa korostui näkemys sukupolvien välisestä kuilusta – ymmärtämättömyydestä ja edeltävien sukupolvien työn halveksunnasta. Kiiskisen kirjoitus osoittaa, kuinka tärkeää ympäristöpolitiikan hyväksyttävyyden kannalta on huomioida erilaisia näkökulmia ja mahdollistaa kansalaisten osallistuminen päätöksenteon eri vaiheisiin mahdollisimman laajasti.

Olen Kiiskisen kanssa samaa mieltä siitä, että heti sotien jälkeen yhteiskuntaamme rakentaneiden sukupolvien työn muistaminen on edelleen tärkeää. Nykyisen kaltaista hyvinvointivaltiota tuskin olisi ilman tuolloin tehtyjä ponnisteluita. Sen sijaan kirjoituksessa esiin tuotua näkemystä, jonka mukaan turvepeltojen ennallistaminen on edellisten sukupolvien työn halveksimista ja ymmärtämättömyyttä, en jaa.

Ennallistamistoimien mahdollinen kohdistaminen turvepeltoihin – muiden kohteiden ohella – johtuu näiden ennallistamispotentiaalista. Tieteellinen tieto turvepeltojen merkityksestä luontokadon ja ilmastonmuutoksen kiihtymisen kannalta on vahvistunut ja toimet suunnan muuttamiseksi muuttuneet kiireellisemmiksi.

Tiedämme, että maankäyttösektori on Suomessa muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi samalla, kun maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä ei ole onnistuttu kääntämään laskuun. Tiedämme myös, että turvepellot, jotka kattavat Suomen maatalousmaasta kymmenen prosenttia, aiheuttavat noin puolet maatalouden kokonaispäästöistä. Suot sen sijaan ovat merkittäviä hiilen sitojia ja luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeinen luontotyyppi. Näin ollen olisi erikoista, että ennallistamis- ja päästövähennystoimia ei kohdistettaisi myös turvepeltoihin.

Kiiskisen ja tätä edeltävien sukupolvien työ ei valu hukkaan turvepeltoja ennallistettaessa. Sotien jälkeen toimittiin varmasti parhaan mahdollisen tiedon varassa, silloiset realiteetit huomioiden. Samaan on pyrittävä tänäkin päivänä. Jos tuolloin hyvinvointi vaati soiden ojittamista, on nykyisten ja tulevien sukupolvien – niin ihmislajin kuin muunkin eliöstön – kannalta elintärkeää kohdistaa resurssit ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan. Nykytilanteessa on myös välttämätöntä valita toimintatavat mahdollisimman tehokkaasti. Siksi turvepeltojen ennallistaminenkin on osa keinovalikoimaa.

Sukupolvien välisen ymmärryksen edistämisen ja ihmisiä yhdistävien tekijöiden etsimisen on oltava jatkossa entistä määrätietoisemmin osa ympäristöpolitiikan suunnittelua. Voimme vastata ympäristökriisiin tehokkaasti vain ottamalla kaikki mukaan. Samalla on huomattava, että syvimmät poliittiset jakolinjat eivät todennäköisesti kulje sukupolvien välillä vaan niiden sisällä.

