Nyt on aika korostaa rauhaa suomalaisena ydinarvona ja luottaa huomisen rakentamisessa nuoriin.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista yhteiskunnista. Rauha merkitsee sodan ja väkivallan poissaolon lisäksi myös konflikteja ehkäiseviä rakenteellisia ja asenteellisia tekijöitä, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa.

Muuttuvan maailman haasteet, kuten ilmastokriisi, syrjäytyminen ja eriarvoisuus, koskettavat jokaista maailman noin 1,8 miljardista nuoresta. Joka neljäs nuori asuu hauraissa maissa tai konfliktialueilla. Tämän päivän päätökset ovat tulevaisuuden perintö, jota nuoret kantavat harteillaan.

Nuorten arkinen rauhantyö voi olla omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja sovun edistämistä vaikkapa omassa kouluyhteisössä. Pitkällä aikavälillä vaikutus jopa esimerkiksi kouluväkivallan ehkäisyssä on suuri.

Seitsemän vuotta sitten, 9.12.2015., hyväksyttiin YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma, joka tunnistaa nuorten myönteisen roolin kestävän rauhan rakentamisessa.

Suomalaisnuorilla oli suuri osa päätöslauselman syntymisessä, sillä suomalaiset kansalaisjärjestöt luovuttivat aloitteen päätöslauselmasta YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille vuonna 2011. Suomi julkaisi maailman ensimmäisen, päätöslauselmaan liittyvän kansallisen toimintaohjelman vuonna 2021.

Rauhan rakentaminen on suomalaisen ulkopolitiikan painopiste ja ylpeyden aihe. Kotimaassa nuorten osallistumisoikeus on kirjattu perustuslakiin ja Suomella on erinomainen asema vahvistaa nuorten osallistumista sekä toimia jatkossakin suunnannäyttäjänä. Samalla on muistettava maamme haasteet. Meillä on esimerkiksi arviolta 60 000 yhteiskunnasta syrjäytynyttä nuorta.

Tänään juhlimme saavutuksiamme, mutta työ jatkuu. Nyt on aika korostaa rauhaa suomalaisena ydinarvona ja luottaa huomisen rakentamisessa nuoriin, jotka maailmanlaajuisesti tekevät jo lukemattomia tunteja näkymätöntä työtä sen eteen. Kehotamme päättäjiä muistamaan erityisesti vaalien lähestyessä, että rauhaa tai tulevaisuutta ei ole ilman nuoria.

Amani Al-mehsen

yhteiskuntatieteiden kandidaatti, toimittaja

Saara Lappalainen

rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteri

Sini Al-Fraidawi

teologian kandidaatti, Suomen YK-Nuoret

Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkoston aktiiveja

