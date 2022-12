Muuttaisivatko vastuuttomat vanhemmat heti käytöstään uuden lastensuojelulain tullessa voimaan?

Luin koulupoliisin kirjoituksen (”Vanhempien on otettava vastuu lastensa kasvattamisesta”, HS Mielipide 3.12.) aikuisten auktoriteetin katoamisesta. Kirjoituksessa otettiin esille alaikäisten pornon katselua, alaikäisten huume- ja pornokauppaa ja monta muutakin epäasiallista käytöstä. Kun ja jos näitä tapahtuu, pitää tietysti ottaa asia esille. Silmiinpistävää kirjoituksessa oli asenne lainsäätäjään. Kirjoittaja toivoi uuden lastensuojelulain säätämistä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomen nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 2007. Kuitenkin suurin osa pykälistä on säädetty uudelleen 2010- ja 2020-luvuilla. Laki ei siis ole vanha, vaikkakin siihen on tehty vain osittaisuudistuksia kokonaisuudistuksen sijaan.

Mitä kirjoittajan vaatimus muuttaisi? Muuttaisivatko vastuuttomat vanhemmat heti käytöstään uuden lastensuojelulain tullessa voimaan? Jollei tämänhetkinen lainsäädäntö, mielestäni ajankohtainen, muuta asiaa, tekisikö uusi kierros sen eduskunnassa? Ei, on minun mielipiteeni.

Jos epäkohtia on, ajatukset ja vaateet tulee kohdistaa siihen suuntaan, missä niitä tapahtuu. Ei arvostelemalla netissä.

Mia Oksala

Turku

