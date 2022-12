Leikkipuistojen toiminta vähentää vanhempien yksinäisyyttä ja kokoaa samassa tilanteessa olevia yhteen.

Helsinki on tänäkin syksynä sulkenut lukuisia leikkipuistoja, sillä niistä on siirretty henkilökuntaa päiväkoteihin. Torstaina uutisoitiin (HS 8.12.), että keväällä 2023 Helsingissä suljetaan yhteensä 39 leikkipuistoa. Mielestäni on järisyttävää, että ”leikkaus” tehdään kotona olevien perheiden kustannuksella.

Leikkipuistojen avoin aamupäivätoiminta ja sen tuokiot ovat perheille tärkeää avointa varhaiskasvatusta. Leikkipuistot ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Itse olen saanut leikkipuistosta vertaistukea lapsiperhearkeen. Leikkipuistojen toiminta vähentää vanhempien yksinäisyyttä ja kokoaa samassa tilanteessa olevia yhteen.

Olin itse joitain vuosia sitten vastasyntyneen vauvan ja taaperon kanssa kotona. Taapero kävi leikkipuiston kerhoa muutamana päivänä viikossa. Kerhopäivinä sain itse levättyä vauvan kanssa. Taapero pääsi laadukkaaseen kerhoon vertaistensa kanssa. Koin kerhon suurena voimavarana arjessa. Kerhon takia emme tarvinneet päiväkotipaikkaa lapselle, vaan paikan sai joku sitä enemmän tarvitseva.

Koen suurta huolta siitä, että niin moni leikkipuisto suljetaan ja niin moni perhe jätetään yksin. Päiväkotien henkilöstötilanne on järkyttävä, mutta siihen lienee muitakin ratkaisuja kuin puistojen sulkeminen. Hyvinä esimerkkeinä Helsinki-lisän palauttaminen, henkilöstön palkkauksen nostaminen, työhyvinvoinnin lisääminen sekä ryhmäkokojen pienentäminen, jotta alalle haluaisi hakeutua uusia kasvattajia.

Entisen kerholaisen vanhempi

