On erittäin huolestuttavaa, että Helsingissä on päätetty sulkea 39 leikkipuistoa koko kevääksi.

Helsingissä on ollut tarjolla ohjattua leikkipuistotoimintaa jo 1900-luvun alusta lähtien, ja ensimmäiset puistot sisätiloilla rakennettiin 1950-luvulla. Siitä lähtien puistojen verkosto on laajentunut ja puistotoiminnan piiriin on ollut helppo päästä. Puistojen alkuperäisenä toiminta-ajatuksena on ollut tukea lasten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla leikille turvalliset puitteet, ja samalla varsinkin äidit ovat saaneet puistoista neuvontaa, tukea jaksamiseen sekä tärkeitä sosiaalisia kontakteja.

On erittäin huolestuttavaa, että Helsingissä on päätetty sulkea 39 leikkipuistoa koko kevääksi ja siirtää henkilöstöä paikkamaan päivähoidon työntekijäpulaa (HS 8.12.).

Leikkipuistojen tarjoama avoin varhaiskasvatus on lakisääteistä toimintaa, vaikka siihen ei ole samaa subjektiivista oikeutta kuin päivähoitoon. Puiston rooli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjän on kuitenkin korvaamaton. Puistoissa luodaan kontakteja jopa vuosikymmeneksi, kun lapsi osallistuu toimintaan vauvasta kouluikäiseksi. Lisäksi puistoissa kohdataan usein koko perhe, myös isovanhemmat ja muut lähisukulaiset. Puistojen henkilökunnan osaaminen on laajaa. Siihen kuuluu muun muassa vauvaperhetyö, matalan kynnyksen sosiaalipalvelut, iltapäivätoiminnan ohjaaminen, varhaiskasvatus sekä asukastoiminnan kehittäminen.

Kaupungilta on lyhytnäköistä nähdä puistot päivähoidon lisäresurssina tai säästökohteena, josta voidaan leikata esimerkiksi kesäruokailu tai jättää uima-altaat tyhjiksi. Puistot ovat vuodesta 2013 kuuluneet varhaiskasvatuksen piiriin, mutta ennen sitä puistotoiminta kuului sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalveluissa puistotoiminnalle annettiin sille kuuluva arvo; puistojen rooli on turvata perheiden hyvinvointi ja toimia matalan kynnyksen sosiaalipalveluna, johon kaikki olivat tervetulleita. Nyt tätä arvoa ei tunnisteta.

Nykyiset leikkipuistojen säästötoimet, kotihoidon tuen arvostelu ja pyrkimys saada kaikki äidit nopeasti töihin, tulevat vain lisäämään päivähoidon kuormitusta. Rakenteiden pitäisi tukea yhteisöllisyyttä, matalan kynnyksen palveluita ja keskittyä ehkäisemään perheiden ongelmia aikaisessa vaiheessa sekä tukemaan perheiden kokonaishyvinvointia riippumatta siitä, hoidetaanko lasta kotona tai varhaiskasvatuksessa. Leikkipuistot vastaavat tähän tarpeeseen täydellisesti ja niiden toimintaa tulee vaalia.

Annika Eloranta

valtiotieteiden maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.