Luonnonsuojelun puolesta vuosikymmeniä toimineena olen seurannut viimeaikaista luonnonsuojelulain uudistukseen liittyvää poliittista farssia hämmentyneenä ja surullisena. Samalla olen huokaissut syvään ja kiittänyt: Luojan kiitos, olemme Euroopan unionissa!

EU:n ja sen luonnonsuojelusäädösten ansiosta meillä on tänä päivänä äärimmäisen arvokas Natura-verkosto sekä tärkeät luonto- ja lintudirektiivit, jotka ohjaavat luonnonsuojelua jäsenmaissa. Vesilintujen epäeettinen kevätmetsästys on kielletty, taantuneella liito-oravakannalla on aito mahdollisuus elpyä jatkuvien maankäyttöuhkien edessä, susien lahtaamisessa on edes jokin tolkku, suomalaisen suoluonnon helmi Vuotos on suojeltu ja niin edelleen. Esimerkkejä on loputtomasti. Ylipäätään kaikenlainen ympäristöön ja luontoon liittyvä päätöksentekomme on saanut ryhtiä ja selkänojaa EU-direktiiveistä ja -asetuksista ja pistänyt kansallista kepulointia aisoihin.

En halua edes ajatella, missä jamassa suomalainen luonto ja sen monimuotoisuus olisi, mikäli suomalaispoliitikot olisivat luonnon hyvinvoinnista piittaamatta saaneet ajaa kaikessa rauhassa omien etupiiriensä intressejä kaikki nämä vuodet, jotka olemme kuuluneet EU:hun.

EU:n kaavailema ennallistamisasetuskin on saanut monet tahot parahtamaan ja käskemään EU:ta pitämään näpit irti Suomen metsistä. Kuitenkin syynä asetuksen ehdottamiseen on se, että EU:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, eivät ole pitäneet kiinni biodiversiteettisopimuksesta, sen kummemmin kuin monista muistakaan luontokadon hillitsemiseen tähtäävistä sopimuksista ja toimenpiteistä.

Suomalaisen luonnon suhteen asetan toivoni ennen muuta EU:n varaan, koska omat poliitikkomme eivät selvästikään sitä kykene puolustamaan. EU:n komissiossa pystytään katsomaan myös metsäasioita puolueettomasti, kauempaa. Me suomalaiset emme selvästikään osaa sitä tehdä.

Mauri Leivo

biologi, Porvoo

