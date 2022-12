Soisin, että tasa-arvoiset perhevapaat olisivat mahdollisia myös pienituloisille.

Minä ja mieheni aloimme odottaa lasta maaliskuussa 2020. Odotusaikana teimme selvitystyötä pikkulapsiaikaa varten ja laskelmia tulojen ja menojen tasaamiseksi. Kelan laskureita hyödynsimme perhevapaiden tulojen arvioimiseen. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta etsimme tietoa suosituksista lapsen kotihoitojakson pituuteen huomioiden lapsen psyykkisen kehityksen.

Olen terveydenhoitaja peruskoulutukseltani ja tiesin imetyksen hyödyistä ja sen merkityksellisyydestä lapsen vastustuskyvyn ja varhaisen vuorovaikutuksen kehityksen osalta. Otimme myös huomioon, kuinka paljon vanhempainvapaalle jääminen vaikuttaisi eläkekertymään, ja teimme perheen tulolaskelmat ja vuosibudjetit menoille vuosille 2021 ja 2022.

Tiesimme, että meille molemmille on tärkeää viettää kahdenkeskistä aikaa pienen lapsemme kanssa ensimmäisten vuosien aikana, ja halusimme jakaa vapaat puoliksi kummallekin. Luimme, että vasta lähempänä kolmen vuoden ikää pieni lapsi oppii sietämään pidempää erossaoloa vanhemmistaan. Imetyssuosituksen takia arvelimme, että minun tulisi jäädä kotiin ensin, sillä toimin alkuvaiheessa lapsen ravinnonlähteenä. Totesimme, että ihannetilanteessa lapsen varmaankin olisi hyvä olla kotihoidossa lähemmäs kolmea ikävuotta, mutta tulimme eri lopputulokseen, koska taloudellisesti meidän kummankaan ei ollut mahdollista pysyä kotona puoltatoista vuotta.

Talouslaskelmiemme mukaan mieheni tuloilla perhettämme olisi ollut mahdollista elättää joka kuukausi, mutta minun tuloillani miehen ollessa hoitovapaalla tarvitsisimme kuukaudesta riippuen noin 800–1 200 euroa kuukausittain rahaa säästöistä. Päädyimme kompromissiin, jossa minä hoidin ennenaikaisesti syntynyttä lastamme vuoden 2020 lopulla sekä vuoden 2021 eli yhteensä vuoden ja kolme kuukautta. Mieheni osallistui hoitoon kanssani vuonna 2020 ja jäi vuorostaan lapsemme kanssa kotiin kokonaan vuodeksi 2022. Hän palaa töihin tammikuussa.

Olemme käyttäneet viisinumeroisen summan rahaa mahdollistaaksemme edellä kuvatut hoitojaksot minulle ja miehelleni. Säästöjä perheellämme ei juurikaan jää jäljelle kuluvan vuoden jälkeen, mikä kuitenkin muuttuu palatessamme töihin. Olen löytänyt itselleni sopivan uuden päivätyön sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelta, ja palkkani on kahden vuoden takaiseen palkkaan verrattuna noussut 280 euroa kuukaudessa. Summa voi kuulostaa pieneltä, mutta minulle se on ihan hyvä saavutus: yli 3 000 euron kuukausipalkkaa olisi saanut hoitoalalla päivätyössä odottaa vielä seuraavat viisi vuotta. Silloin tällöin minua on kirpaissut, että kaksivuotiaan taaperomme loukatessa itsensä hän ensisijaisesti hakeutuu isin syliin. Mutta uskon, että lapsen kanssa viettämämme aika on tuottanut läheisen ja luotettavan suhteen lapsen ja molempien vanhempien välillä.

Tasa-arvoa voi edistää myös ruohonjuuritasolta, ja se vaati ainakin meidän perheessämme taloudellista investointia. Soisin, että tasa-arvoiset perhevapaat olisivat mahdollisia myös pienituloisille. Tämä vaatinee poliittisia päätöksiä tukemaan ja tasaamaan perheiden toimeentuloa perhevapaiden aikana, ei leikkaamaan niistä.

