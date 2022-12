Eturauhassyöpä on tyypillisesti pitkään täysin oireeton.

Nimimerkki Magneettikuvausta odottava (HS Mielipide 30.11.) on joutunut odottamaan yli puoli vuotta pääsyä magneettikuvaukseen Husissa eturauhassyöpäepäilyn vuoksi. Odotusaikaa on pidettävä täysin kohtuuttomana, kun kyseessä on syöpäepäily. Pahoittelen osaltani pitkää odotusta. Valitettavasti samankaltaiseen piinaavaan odottamiseen juuttuneita potilaita on hyvin runsaasti.

Eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä, uusia tapauksia todetaan yli 5 000 vuodessa. Keuhkosyövän jälkeen eturauhassyöpä aiheuttaa eniten syöpäkuolemia miehillä. Tästä huolimatta eturauhassyövän diagnostiikka ja hoito on Suomessa täysin aliresursoitua. Esimerkiksi rintasyövän hoitoon käytetään Suomessa vuosittain yli 40 prosenttia enemmän resursseja kuin eturauhassyövän hoitoon.

Hoidan päivittäin eturauhassyöpäpotilaita taudin eri vaiheissa. Tilanne on ollut vuosia huono, eivätkä kohtuuttoman pitkät odotusajat johdu pelkästään pandemiasta tai hoitajapulasta. Karkean arvioni mukaan yleensä eturauhassyöpäpotilaalla kestää lähetteestä hoidon aloitukseen Husissa ainakin kuusi kuukautta. Jos magneettikuvausjonossa jo kuluu puoli vuotta, hoidon aloittamiseen voi mennä lähemmäs vuosi. Ne ovat erittäin pitkiä kuukausia odottaa, ja potilaiden tuska käy selvästi ilmi, kun lopulta päästään keskustelemaan hoitovaihtoehdoista. Miehetkin totisesti osaavat itkeä.

Vuosittain päivitettävät eurooppalaiset hoitosuositukset ovat hyvin selkeitä. Eturauhassyöpäepäilyssä suositellaan yleensä magneettikuvausta ennen koepalojen ottamista, ja syövän löytyessä tulee tehdä riittävät levinneisyyskuvaukset taudin laajuuden selvittämiseksi. Peruskuvauksissakin viiveet ovat sellaisia, että ne ovat jo pitkään uhanneet potilaiden oikeutta saada laadukasta hoitoa. Husin Diagnostiikkakeskuksesta kehotetaan priorisoimaan, mutta kuinka priorisoida syöpäpotilasta toista vastaan? Kenen kohdalla laadusta pitäisi tinkiä?

Eturauhassyöpä usein erheellisesti mielletään vanhojen miesten hitaasti eteneväksi taudiksi. Eturauhassyöpäleikkauspotilaiden keski-ikä on kuitenkin noin 60 vuotta eli on kyse hyvinkin työikäisestä väestöstä. On totta, että osa eturauhassyövistä ei vaadi hoitoa vaan seurantaa, mutta tätä ei voi tietää ennen kuin potilas on tutkittu. Eturauhassyöpä on tyypillisesti pitkään täysin oireeton, mutta siinä vaiheessa, kun epäily herää, ei ole syytä viivytellä. Jokaisessa eturauhasen ulkopuolelle levinneessä syövässä on ollut hetki, jolloin syöpäsolu karkaa eikä syöpää sitten voida enää parantaa.

Lisää urologeja ei niinkään tarvita, vaan selvästi nopeampaa kuvauksiin pääsyä. Syövän hoitohan erikoissairaanhoidossa on laadukasta ja tutkimusnäyttöön perustuvaa, sitten kun vauhtiin päästään.

Tuomas Kilpeläinen

lääketieteen tohtori, dosentti, urologian erikoislääkäri

Helsinki

