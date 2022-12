Viransijaisten asemaa on saatu jonkin verran parannetuksi lomapäiväkorvauksen avulla.

Opettajan viransijaisten asemaan liittyy kiistattomia epäoikeudenmukaisuuksia (HS Mielipide 8.12.). Isoin ongelma liittyy kesäajan palkkaukseen. Moni määräaikainen tai sijaisopettaja jää ilman kesäajan palkkaa.

Osa tilanteista on syntynyt, kun perhe- tai opintovapaalla oleva viranhaltija on palannut virkaansa. Viranhaltijalla on tähän oikeus. Opettajat eivät ole vuosilomalain piirissä, jolloin he eivät voi siirtää lomaansa esimerkiksi perhevapaan takia kuten muiden alojen työntekijät. Osin kunnat ovat säästösyistä palkanneet opettajia vain koulun työpäivien ajaksi.

Viransijaisten asemaa on saatu jonkin verran parannetuksi lomapäiväkorvauksen avulla. Jatkoratkaisuja haetaan neuvottelupöydässä yhdessä työnantajien kanssa myös sopimuskauden aikana. Opetusalan ammattijärjestö OAJ suunnittelee myös muita toimia edistää asiaa.

Petri Lindroos

neuvottelujohtaja

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

