Resurssien puute ja suuri työn kuormitus heikentävät synnyttäjien turvallisuutta ja henkilökunnan jaksamista.

Työskentelen lääkärinä Husin Naistenklinikalla. Surullisena vaan en yllättyneenä luin kohtukuolematapauksesta (HS 8.12.), jossa mahdollisena osatekijänä oli synnytysosaston kiire. Sen sijaan ihmettelen Husin hallituksen puheenjohtajan Risto Rautavan kommenttia, että Husin alueelta ei olisi tullut viestejä, että synnytyssairaaloiden resursointi ei ole riittävää (HS 8.12.).

Onko henkilökunnan toistuva viesti asiasta siis jäänyt ainoastaan toimialajohtaja Seppo Heinosen korviin? Jos näin on, haluan lääkärikunnan edustajana tuoda esiin huolen työpaikkamme kohtuuttomasta kuormituksesta ja yleisestä resurssien puutteesta, joka heikentää synnyttäjien turvallisuutta ja henkilökunnan jaksamista. Toivon, että tuore traaginen tapaus ei kaadu pelkästään yksittäisen työntekijän vastuulle, kun systeemitason ongelma on ollut ilmeinen jo vuosien ajan.

Rakastan työtäni ja pidän sitä suuressa arvossa, mutta koen jatkuvasti riittämättömyyttä ja eettistä stressiä. Synnytyssairaalassa työnkuvaan kuuluu tietty arvaamattomuus, nopeat tilanteet ja ajoittainen paine. Tähän olemme ammattilaisina tottuneet ja olemme valmiita venymään tarvittaessa, mutta rajun keskittämisen ja tehostamisen myötä jatkuva kiire on uusi normaali ja ruuhkahuiput ajavat yksikön säännöllisesti jo katastrofin partaalle.

Synnyttäjien iän, perussairauksien, synnytyspelon, vieraskielisten osuuden ja käynnistysten lisääntyessä synnytysten hoito vaatii aiempaa useammin arviointia, toimenpiteitä ja kommunikaatioon panostamista, joiden aiheuttama työmäärä ei ilmene yksin synnytysten määrää tarkastelemalla. Avustavaa henkilökuntaa on karsittu, ja raskaskäyttöinen Apotti-tietojärjestelmä hidastaa työntekoa vielä lähes kolmen vuoden käyttökokemuksen jälkeenkin. Yöpäivystyksissä tehdään usein töitä tauotta ilman mahdollisuutta edes pieneen lepohetkeen.

Elektiivisille sektioille ei Naistenklinikalla ja Jorvissa ole varattu omaa salia, vaan näitä leikkauksia joudutaan päivittäin siirtämään synnytyssalin kiireellisten toimenpiteiden alta jopa iltaan tai seuraaville päiville. Iltaan jatkuvat elektiiviset leikkaukset jäävät päivystäjien hoidettavaksi ja syövät niukkaa päivystysresurssia entisestään. Samanaikaisesti osuvien päivystystoimenpiteiden kohdalla moni potilas joutuu odottamaan vaarallisen pitkään, koska leikkaussalitiimejä on virka-ajan ulkopuolella vain yksi. Näistä on tehty lukuisia haipro-ilmoituksia, mutta mikään ei ole muuttunut.

Kätilöiden joukkopaon ohella myös valtava määrä lääkäreitä on viime vuosina irtisanoutunut, ja sen myötä arvokasta erityisosaamista jopa professoritasolta lähtien on menetetty. Työntekijäkato on lisännyt jäljelle jääneiden työtaakkaa entisestään.

Husin johdon tulisi viimeistään nyt herätä tilanteeseen, kun korttitalo jo huojuu. Synnytyspuolen virkapohjaa tulee nopeasti lisätä, jotta toiminta olisi turvallisella ja kestävällä pohjalla. Sektioihin sekä päivystystoimenpiteisiin tulee saada riittävät leikkaustiimit. Turvallinen synnytys on ihmisoikeusasia.

Huolestunut lääkäri

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.