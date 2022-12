Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli kirjoittaa, että Suomessa vanhempien koulutustausta periytyy edelleen vahvasti.

”Opetushallinnon tilastopalvelun tuoreimman datan mukaan yhä useamman fuksin äiti on lukenut itsensä maisteriksi asti. Kymmenessä vuodessa osuus on kasvanut reilusta kahdestakymmenestä prosentista noin kolmeenkymmeneen. – – Mitä matalampi koulutustaso lapsen äidillä on, sitä todennäköisemmin lapsikaan ei kouluttaudu pitkälle.”

”Kun ei-akateemisen perheen lapsi pääsee yliopistoon, on kokemus osalle märkä rätti vasten kasvoja. Silloin käy ilmi, että oma kulttuurinen pääoma on puutteellista. On olemassa arvojärjestys, jossa tietyt tekstit ja kuvat ovat toisia korkeammalla, ja itse on lukenut ja katsonut niistä vääriä. Ei riitä, että on tädin 50-vuotisjuhlissa juonut viiniä Tommy Tabermann -lainauksin koristelluista laseista, tuijottanut nuoruutensa televisiota ja lukenut Sinuhe egyptiläisen äikänmaikan pakottamana.”

”Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistolehtorin Mari Käyhkön mukaan moni työväentaustasta yliopistoon tuleva kokee lähtevänsä akateemiselle polulleen takamatkalta. Akateemisissa, keskiluokkaisissa perheissä kasvaneet ovat nuorena saaneet kulttuurisia tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää yliopistossa opiskellessa. Jos näitä tietoja ja taitoja ei ole, voi tuntea olevansa väärässä paikassa.”

”Epävarmuus näkyy jo hakuvaiheessa: työläisperheistä lähdetään usein lähimpään maakuntayliopistoon. Käyhkön tutkimuksissa haastatellut opiskelijat ovat kertoneet kokevansa Helsingin ja Turun yliopistot elitistisinä, minkä vuoksi he ovat valinneet yliopiston, johon sisään pääseminen tuntuu mahdolliselta ja joka ei tunnu fyysisesti ja henkisesti kaukaiselta. Lähiyliopistot ovatkin alueellisesti tasa-arvoistavia ja luokkanäkökulmasta tärkeitä.”

Tietoviikossa toimittaja Suvi Korhonen kommentoi marraskuista paljastusta, jonka mukaan kryptovaluuttojen liikkeitä valvonut verottaja oli rikkonut EU:n tietosuoja-asetusta massavalvonnalla eli pyytämällä pankeilta tietoja kaikista Suomen rajat ylittävistä tilisiirroista useilta vuosilta.

”Minussa uutinen herätti pettymystä verottajaan.”

”Suomalaiset luottavat poliisiin ja muihin yhteiskunnan tukipilareina pidettyihin instituutioihin. Näidenkään ei tulisi sortua ylilyönteihin, vaikka veronkierto tulee estää myös kryptovaluuttojen villeillä markkinoilla. Pankkitilitietoja katselemalla saa kattavan kuvan ihmisen yksityiselämästä. Verohallinnossakin tietoja lopulta käsittelevät ihmiset, eivät vain tietokoneohjelmat.”