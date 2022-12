Viikon puheenaiheet

1) Linnan juhlat

Linnan juhlia vietettiin kahden koronavuoden jälkeen melkein normaalisti, kun noin 1 300 kutsuvierasta kokoontui tiistaina juhlimaan Suomen itsenäisyyttä. Kättely hoitui vanhaan tapaan, vaikka välillä presidenttipari turvautui käsidesiin. Vierasjonoa johti entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn, ja tilaisuutta kunnioittivat poissaolollaan muun muassa Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin suurlähettiläät.

2) Perun kriisi

Peru ajautui pahaan poliittiseen kriisiin, kun maan kongressi erotti äänestyksessä maan vasemmistolaisen presidentin Pedro Castillon, joka oli yrittänyt hajottaa kongressin ja ottaa vallan. Viime vuonna presidentiksi valittu Castillo menetti otteensa terveys- ja talouskriisin keskellä. Armeija pidätti Castillon, ja presidentin tehtäviä hoitaa nyt entinen varapresidentti Dina Boluarte.

3) Lumisateet

Lumi tuli tänä vuonna eteläiseen Suomeen aikaisin, ja sitä on sen jälkeen tullut poikkeuksellisen paljon. Helsinki-Vantaan mittausasemalla lunta oli loppuviikosta 23 senttiä ja Kaakkois-Suomessa peräti 30 senttiä. Lumisateita ja talvipakkasia on luvassa myös lähipäiville, joten ennusteiden mukaan tänä vuonna pääkaupunkiseudulla on luvassa valkoinen joulu.