Arviolta 70 000 lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma.

Pääkirjoituksessa (HS 7.12.) pohdittiin syitä alkoholikuolemien lisääntymiseen. Kirjoituksessa ounasteltiin, että syinä tähän saattaisivat olla pandemia-ajan etätyöt tai alkoholia runsaasti käyttämään tottuneiden ikäluokkien eläköityminen.

On tärkeä tutkia syitä kehityskulkujen taustalta. Alkoholikuolemien lisääntyminen on kuitenkin hälyttävä muistutus siitä, että alkoholihaitat eivät ole Suomessa vähenemässä.

Alkoholin käyttö vaarantaa noin 560 000 suomalaisen terveyden. Arviolta 70 000 lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Alkoholiin liittyviä poliisin hälytystehtäviä on yli 250 000 vuodessa. Tämä tarkoittaa hälytystä keskimäärin joka toinen minuutti – vuoden jokaisen päivän jokaisena tuntina.

Työelämälle ja kansantaloudelle aiheutuvat haitat ovat vielä paljon suoria kustannuksia suurempia.

Alkoholipolitiikassa ei ole kyse valinnoista liberaalin tai rajoittavan linjan välillä. Päätökset tulee tehdä tavoitteellisesti ja tietoon perustuen. Suomessa alkoholin myyntiä on vapautettu tai vaadittu vapautettavan, kun muualla Euroopassa suunta on täysin päinvastainen. Haittoja vähentävälle alkoholipolitiikalle on erittäin vahva kansallinen ja kansainvälinen tutkimusnäyttö.

Alkoholia myydään Suomessa noin viidellä miljardilla eurolla vuosittain. Valtavasta myyntivolyymista kaupan ala ottaisi mielellään suuremman osuuden tuomalla nykyistä vahvemmat juomat yli 6 000 myyntipisteeseen noin 370 Alkon sijaan. Kansanterveyden näkökulmasta tällaista muutosta ei voi mitenkään puolustaa.

Alkoholihaittojen vähentäminen on alkoholipolitiikan ensisijainen tavoite. Haitat eivät katoa itsestään, vaan niiden vähentämiseen tarvitaan tutkitusti vaikuttavia keinoja. Niitä ovat alkoholin verotus, saatavuuden ja myyntipaikkojen rajoittaminen sekä myynnin edistämisen ja mainonnan rajoittaminen. Rinnalla tarvitaan vahvaa ehkäisevää päihdetyötä.

Marja Pakarinen

va. toiminnanjohtaja, Ehyt ry

