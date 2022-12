Ydinkeskustassa sijaitsevan liiketalon purkupäätös on absurdi

On käsittämätöntä, että vain 60 vuoden ikäisen rakennuksen korvaamista uudella pidetään kannattavampana kuin vanhan korjaamista.

Mannerheimintie 14:n nykyinen liikerakennus on valmistunut vuonna 1963.

Päätös Mannerheimintie 14:ssä sijaitsevan liiketalon purkamisesta (HS 9.12.) on herättänyt keskustelua modernin rakennuskannan kohtalosta. Mielestämme päätös purkamisesta on väärä. On käsittämätöntä, että vain 60 vuoden ikäisen rakennuksen korvaamista uudella pidetään kannattavampana kuin vanhan korjaamista, etenkin kun elämme syvenevien ekologisten kriisien keskellä.

Jos haluamme vastata ympäristökriisiin ja vähentää rakennussektorin tuottamia päästöjä, ei meillä ole varaa purkaa olemassa olevia rakennuksia nykyiseen tahtiin. Rakennuksen purkaminen ja uudelleenrakentaminen aiheuttavat yhdessä niin suuren hiilipiikin, että uudisrakennuksen suurempi energiatehokkuus kompensoi sen vasta vuosikymmenten päästä.

On myös älyllisesti epärehellistä, että elinkaari lasketaan vasta pisteestä, kun käsillä on tyhjä tontti. Purettava rakennus on aiheuttanut merkittäviä päästöjä, jotka katoavat laskukaavoista. Tätä asiaa ei huomioi myöskään valmistelussa oleva uusi rakentamislaki.

Historia osoittaa, että noin 60 vuoden iässä rakennus on yleensä arvostuskuopassa. Nykyään erittäin arvostettuina pidettyjä, tuolloin noin 60-vuotiaita uusrenessanssitaloja väheksyttiin 1960-luvulla yleisesti ja purettiin mittavissa määrin. Mannerheimintien tuoreen esimerkin perusteella näyttää siltä, että modernien rakennusten kanssa tulee käymään samoin.

Purettua rakennusta ei saa takaisin. Tämä on ymmärretty nyt vanhemmasta arkkitehtuurista, mutta kulttuurihistoriallisten arvojen ohella kysymys koskettaa nykyisin täysin uudella tavalla myös kykyämme hillitä ekologisia kriisejä.

Liisa Ryynänen

arkkitehti, tutkija

Panu Savolainen

arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori

Aalto-yliopisto

Otto-Wille Koste

diplomi-insinööri, kaupunkisuunnittelija

