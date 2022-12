Synnytykset on hoidettava turvallisesti

Synnytysosastojen lakkautus on lisännyt ruuhkaa.

Lehdissä on kirjoitettu, kuinka synnytysosastoja on lakkautettu Uudellamaalla jo useita: Tammisaari, Porvoo ja Helsingissä Kätilöopisto. Ja sitten ihmetellään kun jäljellä olevissa on ruuhkaa, eivätkä kaikki äidit mahdu synnyttämään. Ei, vaikka lapsia syntyy nykyään vähemmän kuin miesmuistiin.

Pitäisikö lapsia syntyä vielä vähemmän, jotta äidit pääsisivät synnyttämään asiallisesti ja kiireettömästi ilman pelkoa ja ahdistusta?

Puhutaan synnytysten turvallisuudesta. Onko sitten autoon, sairaalan käytävälle tai minne tahansa synnyttäminen turvallista? Monet äidit jopa sanovat päättäneensä, etteivät enää hanki lapsia asioiden ollessa nykyisellään. Onko tämän tilanteen tarkoitus vähentää synnytyksiä ja lasten määrää entisestään? Tilanne on järjetön ja ihmettelen sitä kovasti.

Helena Valtia

filosofian maisteri, psykologi, Helsinki

