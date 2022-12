Vierailu uimahalliin on hyvä joululahja lapselle

Koululaisten uimataito on saatava kohenemaan.

Korona-ajan jälkeen uimaopetusta järjestävien koulujen ja uintikertojen määrä on vähentynyt.

Juuri julkaistun uimataitotutkimuksen (2022) mukaan vain 55 prosenttia peruskoulujen kuudesluokkalaisista on uimataitoisia. Uimataitoinen koululainen osaa uida 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Uimataitoisten määrä oli laskenut 21 prosenttia verrattuna vuoden 2016 tutkimukseen.

Mitä voimme tehdä parantaaksemme koululaisten uimataitoa? Tämä vaatii eri tahoilta tekoja mahdollistaa vesitaitojen harjoittelu. Kyse on myös arvovalinnasta.

Oletko koululaisen vanhempi, isovanhempi tai kummi? Anna joululahjaksi uimahallivierailuja. Läheisiltä riittää, kun mahdollistaa turvallisen uintihetken. Tutkimus todisti, että mitä parempi uimataito, sen enemmän uidaan vapaa-ajalla. Myös yhteisöllisyys nousi esiin, uimaan mentiin perheen tai kavereiden kanssa.

Koulut ovat keskeisessä asemassa uimataidon opettamisessa. Uimaopetus kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Uimaopetusta tulee toteuttaa jokaisella peruskoulun vuosiluokalla. Tutkimuksen mukaan korona-ajan jälkeen uimaopetusta järjestävien koulujen ja uintikertojen määrä on vähentynyt. Kuntatasolla on etsittävä ratkaisuja uimaopetuksen toteuttamiseksi.

Vesitaidot kehittyvät vedessä monipuolisesti harjoitellen. Uimahallit antavat mahdollisuuden vesiliikuntaan, mutta haasteena on tilapula. Tilahaastetta on mahdollista ratkoa jakamalla tiloja eri tavoin. Vesijuoksijoiden treeni ja koululaisten vapaampi vesiharjoittelu mahdollistetaan jakamalla 25 metrin rata kahteen osaan.

Vesisankarit-hanke on vuodesta 2015 edistänyt monipuolisesti koululaisten vesitaitoja. Vuoden 2023 aikana nostamme esille kuntia, joissa koululaisten uimaopetus on järjestetty hyvin. Kerro meille, jos sinun asuinkuntasi on tehnyt arvovalinnan uimataidon puolesta.

Sari Turunen

liikunta-asiantuntija

Koululiikuntaliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.