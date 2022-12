Laadukkaalla apteekkitoiminnalla on turvattava lääkkeiden saatavuus koko maassa, kustannustehokkaasti.

Viime eduskuntavaalien alla apteekkiuudistus oli esillä: haluttiin parantaa asiakkaan asemaa sääntelyä vapauttamalla ja turvaamalla lääkehuolto uudistuvassa terveydenhuollossa. Sote-lainsäädäntö hyväksyttiin, mutta lääkejakelun uudistaminen odottaa.

Vaalikausi on kulunut. Tiekartta on muttei maalia. Selvityksiä apteekkitoiminnan kehittämiseksi on julkaistu. Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, mutta rakenteita ei ole saatu sopeutettua niihin, poliittisten päätösten puuttuessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on suositellut apteekkien toiminnan tehostamista, markkinoille tulon esteiden purkamista ja lääkemarkkinoiden toimivuuden parantamista.

Edellinen hallitus oli aktiivinen. Se asetti riihessä tavoitteeksi apteekkipalveluiden saatavuuden lisäämisen (sääntelyn purku), apteekkilupaprosessin joustavoittamisen ja sen tekemisen entistä läpinäkyvämmäksi. Samoin päätettiin selvittää itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista päivittäistavarakauppaan.

Sääntelystä ei voida luopua, mutta sen kohdentumista on arvioitava uudelleen. Apteekkitoimintaa tulee kehittää osana terveydenhuollon uutta kokonaisuutta. Laadukkaalla apteekkitoiminnalla on turvattava lääkkeiden saatavuus koko maassa, kustannustehokkaasti. Jakelujärjestelmän tulee edistää lääkitysturvallisuutta, mutta myös huoltovarmuutta. Kriisit ovat tuoneet tämän näkökulman painoarvon vahvasti agendalle.

Sääntelyn oikeasuhtaisuus suojeltavaan kansanterveydelliseen intressiin mahdollistaa sen, että itse toiminnan harjoittamisen sääntelyä voi vähentää. Näin on tehty terveyspalveluiden kohdalla ja näin tulee tehdä lääkejakelussa. Nyt sääntely painottuu vahvasti apteekin omistamiseen ja apteekkitoiminnan harjoittamiseen.

Terveydenhuollon kaltainen sääntelyjärjestelmä on omaksuttu lääkehuollossa jo lääkkeiden valmistamisen ja lääketukkukauppatoiminnan osalta, mutta ei lääkkeiden myymisen osalta. Alaa kehitettäessä tulee arvioida, liittyykö siihen erityisiä perusteita, minkä vuoksi lääkejakelua tulisi säännellä eri tavoin kuin muuta terveydenhuoltoa.

Toiminta kaipaa innovaatiovapautta; sen hedelmällisyys on nähty monin osin jo terveydenhuollossa. Yksi innovatiivisuutta ja investointeja vaativa puoli apteekkitoimintaa ovat verkkoapteekit. Verkkoapteekkien tulee voida toimia itsenäisinä apteekkeina, eikä vain osana kivijalka-apteekkia. Siten ne kehittyvät asiakkaiden toiveisiin vastaten.

Lääkejakelu perustuu vahvaan farmaseuttiseen osaamiseen, ja uudet toimintamallit pitkälti palvelulogistiikan kehittymiseen. Tässä on yksi tekijä taloudellista jakelujärjestelmää ja säästöjä peräänkuuluttaville. Apteekkitalous on monimutkainen: apteekkipalkkio, apteekkivero, erillisyhtiöt. Siinä on poliitikoille päänvaivaa suunnitteluun.

Kokonaisuudistuksessa kustannukset on otettava tarkasteluun. Apteekin nykyinen privilegiostatus ei säilyne entisellään, kun hyvinvointialueiden työ käynnistyy, integraatio etenee ja yksityiset palveluntarjoajat sekä järjestöt ovat vahva osa terveydenhuollon kokonaisuutta.

Liisa Hyssälä

ministeri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.