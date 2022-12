On vaikea määritellä, ”hyssyteltiinkö” talvisodasta vuosikymmeniä.

Aivan niin kuin Pekka Parikan elokuvaa Talvisota koskevassa jutussa (HS 6.12.) kerrottiin, elokuvan tuottajalla Marko Röhrillä on vallan mainiosti voinut olla lukiossa käytössään historian oppikirja, jossa talvisotaa ei mainita. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole ollut itsenäisen Suomen historiaa käsittelevä oppikirja, koska saatavilla ei ole ollut vaihtoehtoa, jossa talvisotaa ei mainittaisi. Ellei sitten Marko Röhrin historianopettaja ole päättänyt luetuttaa oppilaillaan ennen sotavuosia tehtyä oppikirjaa.

Tuottajan iästä päätellen hän on käynyt lukionsa 1970-luvun jälkipuoliskolla ja todennäköisesti pidellyt käsissään Salme Vehvilän ja Matti J. Castrénin Suomen historiaa, jossa talvisotaa käsitellään noin kuuden sivun verran. Ajan henkeen kuuluvasti sodan taustoituksessa Neuvostoliiton aluevaatimuksia ymmärretään, mutta hyökkäävästä osapuolesta tai kansan puolustustahdosta ei jää epäilystä sen enempää kuin nykyisissä oppikirjoissakaan.

On vaikea määritellä, ”hyssyteltiinkö” talvisodasta vuosikymmeniä, niin kuin jutun ingressissä kerrottiin. On kuitenkin totta, että pitkään esimerkiksi näin itsenäisyyspäivän tienoilla talvisota oli esillä nykyistä vähemmän ja vastaavasti esimerkiksi vuosi 1917 nykyistä enemmän. Tällä muutoksella on vaikutuksensa.

En usko olevani ainoa tämän maan historianopettajista, jotka joutuvat turhan usein kaivamaan punakynän esille, kun oppilas kertoo historian kokeessa Suomen itsenäisyyspäivää vietettävän talvisodassa saavutetun voiton kunniaksi.

Mikko Lindgren

historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.