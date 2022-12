Nyt tehtävät työeläkkeiden indeksikorotukset pitävät osaltaan kysyntää yllä.

Eläkkeiden irtikytkentä ansiokehityksestä ei näytä kaikille riittävän. Nyt kyseenalaistetaan työeläkkeiden indeksikorotus, josta HS avasi pelin (11.12.). Vastakkain pannaan valtion budjetin säästötarpeet ja eläkemenojen kasvu indeksikorotuksen vuoksi, vaikka kysymys on kahdesta eri asiasta. Työeläkkeitä ei makseta valtionbudjetista. Indeksikorotus voidaan haluttaessa maksaa kertyneistä 250 miljardin euron rahastopääoman vuosittaisesta tuotosta (noin 10–17 miljardia euroa).

Julkisen talouden tasapainottamisessa talouskasvu on tärkeää. Siinä eläkkeet toimivat automaattisena kysynnän vakaajina. Eläkkeet ovat keskimäärin niin pieniä, että niistä valtaosa osa menee suoraan kulutukseen ja siten kasvattaa myös valtion verotuloja.

Nyt tehtävät työeläkkeiden indeksikorotukset pitävät osaltaan kysyntää korkeammalla tasolla talouden luisuessa taantumaan. Suomessa – toisin kuin monessa muussa maassa – myös työeläkkeet luokitellaan julkisiin menoihin. Tämä on ollut myös Suomen luottoluokituksen kannalta keskeistä.

Vuosina 1995–2021 palkansaajien ansiotaso on yli kaksinkertaistunut, kun taas eläkkeensaajien puolitoistakertaistunut. Mitä pidempään on oltu eläkkeellä, sitä suuremmaksi tämä ero on kasvanut. Vuosien varrella eläkeläisten ostovoima suhteessa palkansaajiin onkin keskimäärin heikentynyt niin merkittävästi, että nyt tehtävä korjausliike oikaisee sitä vain hiukan.

Nykyiset palkansaajat ovat tulevia eläkkeensaajia. Palkansaajien vallassa on vaatia itselleen asianmukaiset korotukset – jopa lakkoa käyttäen. Eläkeläiset ovat eduskunnan vallan alla ilman vastaavia painostuskeinoja. Työeläke on palkansaajan vanhuuden varalle taattu perustuslaillinen oikeus, jota on syytä kunnioittaa samalla lailla kuin palkansaajien oikeutta toimeentulonsa kehittämiseen.

Sukupolvien solidaarisuus on tärkeää erityisesti nyt kovin haasteellisena aikana. Vastakkainasetteluun ei todellakaan ole syytä eikä tarvetta.

Reijo Vuorento

Veikka Räntilä

Suomen Senioriliike

