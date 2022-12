Kun palkalla pystyy elämään, useampi jää alalle ja hakeutuu koulutukseen.

Ratkaisu varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan pääkaupunkiseudulla on yksinkertainen. Riittävästi lisää liksaa. Kaikille. Siis sekä opettajille, lastenhoitajille että sosionomeille. Ja johtajille. Edulliset työsuhdeasunnot auttavat myös.

Kun palkalla pystyy elämään, useampi jää alalle ja hakeutuu koulutukseen. Työpaikoilla on helpompaa, kun on riittävästi pysyvää ja koulutettua henkilöstöä, joten sinne on edelleen mukavampi jäädä. Koulutuspaikkojen lisäys tässä vaiheessa auttanee lisäämään volyymiä.

Olen muuttanut aikoinani pois Helsingistä. Varhaiskasvatuksen opettajan palkalla en yksinhuoltajana pystynyt mitenkään tulemaan toimeen.

Virve Niemelä

varhaiskasvatuksen opettaja, Mikkeli

