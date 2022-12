Rakkaus on merkittävä yhteiskunnallinen voima

On vaikeaa ymmärtää ihmistä, sillä emme ole yksioikoisia. Rakkaus auttaa.

Jos yhteiskunnallinen analyysi pysähtyy valta-asetelmien tunnistamiseen, unohtuu yhteisöllisten vaikuttimiemme koko kirjo. Rakkaus on luonteeltaan vilpitön ja toiselle hyvää tahtova voima, joka sekin on läsnä yhteiskunnassa. Myös se on tunnistettava. Muuten yhteiskunnallinen analyysi jää ajatusleikiksi, joka ei vastaa todellisuutta.

Yhdenkään yhteiskuntatieteen teoriapohja ei yksin riitä ymmärtämään ihmistä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Kun on tunnistanut etuoikeutensa ja analysoinut valtapositiot, on tärkeää pysähtyä miettimään rakkautta.

Usein raivokin kumpuaa rakkaudesta, sillä omista sydämenasioista puhuttaessa ihminen on riidanhaluisimmillaan. Kun jokin on oikein tärkeää, se nostaa tunteet pintaan.

On nähtävä tämä rakkaus, ja on ymmärrettävä oma rakkautensa. On mietittävä, mikä on kunkin tahdonsuunta ja se, onko siinä vilpittömiä, rakkaudellisia pyrkimyksiä. Ilman kykyä nähdä rakkaus olemme vähän tyhmiä.

Kun puhun rakkaudesta, en tarkoita vain romanttista rakkautta. Rakkautta on enemmän. Toki rakkauden haave ja kauneus usein toteutuu käsityksissämme hyvästä parisuhteesta: olemme toistemme parhaita kavereita, tasaveroisia tovereita. Vailla valtapelejä ja arvovaltakiistoja toinen toisensa nähden, toisiaan kunnioittaen sellaisena kuin kumpikin on. Toisen hyväksymistä, tunnetta, että kelpaa toiselle. Varmuutta siitä, että riittää.

On myös asioita, jotka loistavat poissaolollaan rakkaudessa: kontrollointi, väkivalta ja manipulointi. On asioita, jotka vaalivat rakkautta: kunkin ihmisen itsenäinen asema eli oma ammatti, omat ystävät, oma raha, omat harrastukset. Ne luovat pohjan tasa-arvolle sekä kotona ja että julkisessa tilassa.

” Perhearvot vähentävät rakkautta.

Me kaikki tarvitsemme toisiamme, sillä sellainen on ihmisyhteisö, mutta kenenkään ei ole hyvä olla ainakaan koko elämän mitassa täysin riippuvainen toisen hyvyydestä. Riippumattomuus antaa mahdollisuuden valita, kenen kanssa haluaa olla.

Kun Raamatussa puhutaan kaiken anteeksi antavasta rakkaudesta, ei puhuta parisuhteesta vaan seurakunnasta eli siitä, kuinka tulisimme toimeen toistemme kanssa. Riidat kuuluvat ihmiseloon, mutta silti on kyettävä kokoontumaan yhteen, kohtaamaan.

Minä vastustan perhettä arvona, sillä se on tekosyy jättää vaikeita kotioloja oireileva lapsi heitteille sillä perusteella, että vastuu on kodin. Se on keino painostaa naisia unohtamaan omat tarpeensa ja houkutella naiset alisuorittamaan työuransa. Perhearvot vähentävät rakkautta luomalla sosiaalista painetta ja lisäämällä epätasa-arvoa.

Rakkaus itsessään sen sijaan on hyvä arvo niin ihmiselle kuin yhteiskunnalle laajemminkin. Jos lisää maailmaan rakkautta ja rakkaudellisia tekoja, ei ainakaan ihan koko ajan ehdi olla pahan puolella.

Rakkaus on välittämistä. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä muille ihmisille tässä yhteiskunnassa kuuluu ja olemme valmiita toimimaan siten, että muiden olisi parempi olla.

Yksi rakkaudellisimpia yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä on Jaana Lähteenmaan ja Sari Näreen kehittämä termi altruistinen hedonismi. Miten hyvältä tuntuu, kun saa auttaa muita! Se lähentelee sitä hellyyttä, jota tuntee hoivatessaan vauvaa tai hemmotellessaan puolisoaan. On suloista olla hyödyksi, osata olla avuksi.

Kun tapaa suomalaisia pitkän linjan yhdistysihmisiä, näkee sen, miten antoisaa on parantaa maailmaa yhdessä toisten kanssa. Vuoden vapaaehtoiseksi valittu vaasalainen Eva-Maria Strömsholm on itse nuorena syöpäpotilaana kokenut yksinäisyyttä. Nyt hän kertoo saavansa auttaa ja tukea muita. Antaminen on saamista.

