Työluvan saamista on helpotettava

Ei ole kenenkään etu, että työhaluinen, ammattitaitoinen ja suomea puhuva ihminen joutuu odottamaan puoli vuotta, että saa luvan tehdä töitä.

Mongolialaisella sairaanhoitajalla oli vaikeuksia saada työlupa (HS 10.12.). Tästä syystä sairaanhoitaja ei enää halunnut jäädä Suomeen. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) ehdotti, että saatavuusharkinnasta tulisi luopua (HS 11.12.).

Olen Juhana Vartiaisen kanssa samaa mieltä. Lisäksi ehdotan, että annetaan kaikille jo Suomessa asuville oikeus tehdä töitä ja työperäinen oleskelulupa eli työlupa, mikäli työ on täysipäiväistä ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Ehdotan myös, että annetaan työnantajan päättää, onko työnhakija riittävän pätevä.

Kerron esimerkkinä vuonna 2015 Suomeen saapuneesta Mustafasta. Hän oppi puhumaan suomea ja sai töitä sekä siivous- että ravintola-alalta. Autoin häntä tekemään työlupa-anomuksen. Mustafan ravintola-alan opinnot olivat jääneet kesken. Oli siis varminta anoa työlupaa siivousalalle.

Ennen kuin saimme työlupa-anomuksen valmiiksi, Mustafa sai turvapaikka-anomukseensa kielteisen päätöksen hallinto-oikeudesta. Tällöin hänen työnteko-oikeutensa loppui. Mustafa joutui odottamaan puoli vuotta työlupapäätöstä. Ei ole kenenkään etu, että työhaluinen, ammattitaitoinen ja suomea puhuva mies joutuu odottamaan puoli vuotta, että saa luvan tehdä töitä. Työlupa-anomus edellyttää, että työnantaja lupaa palkata työntekijän uudelleen, kun tämä on saanut työluvan. Työnantajalle on hyvin hankalaa, kun tämä ei tiedä, milloin työntekijä saa taas palata töihin. Tästä syystä monetkaan siivousalan yrittäjät eivät uskalla palkata turvapaikanhakijoita, vaikka siivousalalla on kova pula työntekijöistä.

Marja Huovila

opettaja, Vihti

