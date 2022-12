Nykyisessä toimintaympäristössä mediapolitiikan tarve on korostunut. Kilpailutilannetta on tasapuolistettava.

Sananvapauden kaventaminen ja vapaan median toiminnan estäminen ovat kaikkialla ensimmäiset toimet, kun demokratiaa aletaan murentaa. Silloin kun riippumattomilta tiedotusvälineiltä sammutetaan valot, voivat vallanpitäjät toimia pimeydessä vailla julkista valvontaa ja keskustelua.

Näemme, mitä Venäjällä juuri nyt tapahtuu. Vapaan kansalaiskeskustelun ja demokratian vallitessa ei päätettäisi hyökätä veljeskansan kimppuun valheellisin perustein ja sodan todellinen luonne salaten.

Suomi on maailman huippua lehdistönvapaudessa, luottamuksessa uutismediaan, medialukutaidossa ja korruption vähäisyydessä. Vapaan median tuottama luotettava tieto on demokratian happi, joka pitää yllä luottamusyhteiskuntaa.

Luottamus poliittiseen päätöksentekoon, virkamiehiin, oikeuslaitokseen ja muihin yhteiskunnan instituutioihin on ratkaisevan tärkeää resilienssille, jota mitataan erityisesti kriiseissä. Kansalaiset voivat luottaa poikkeustilanteita koskeviin uutisiin vain, jos heille on jo normaalioloissa syntynyt luottamus tiedotusvälineistä saamiinsa tietoihin.

Internetin aikakaudella informaatiota on tarjolla ennennäkemätön määrä. Osa viesteistä on epäluotettavia, osa tahallisesti valheellisia. Väärää tietoa tuottavat myös vieraat valtiot, joiden tavoitteena on heikentää suomalaista yhteiskuntaa.

Kun valheellista tietoa ei voi verkosta poistaa, olennaista on huolehtia, että tarjolla on riittävästi oikeaa tietoa. Pitää myös varmistaa, että kansalaiset ovat riittävän valistuneita erottamaan toisistaan erilaiset tiedontuottajat, heidän motiivinsa ja toimintatapansa. Tarvitaan informaatiolukutaitoa.

Journalismissa kaiken ydin on pyrkimys asioiden ja tapahtumien kuvaamiseen totuudenmukaisesti. Uutismedian kuluttajilla on oikeus tietää faktat, joiden pohjalta he voivat muodostaa oman mielipiteensä. Journalismin erottaa monesta muusta viestinnästä sitoutuminen virheiden oikaisuun ja vastuun kantaminen sisällöstä.

Suomesta on puuttunut muissa Pohjoismaissa harjoitettu mediapolitiikka. Tiedotusvälineiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia päätöksiä on tehty siilomaisessa hallinnossa yksittäin, ilman kokonaisvaikutusten arviointia.

Vapaan median toiminnan turvaaminen on tärkeä edellytys demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle. Mediapolitiikka on syytä nostaa seuraavan hallituksen ohjelmaan keskeiseksi osaksi demokratian suojaamista.

Muissa Pohjoismaissa tiedotusvälineiden toimintaedellytyksiä ja toimenpiteitä moniäänisen ja kattavan mediatarjonnan turvaamiseksi tarkastellaan säännöllisesti. Se näkyy esimerkiksi alhaisempina lehtien ja kirjojen arvonlisäverokantoina kuin Suomessa ja etenkin uutismedialle suunnattuina merkittävinä suorina mediatukina.

Nykyisessä toimintaympäristössä mediapolitiikan tarve on korostunut. Luotettava media on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta.

Keinoja media-alan tukemiseksi on mietitty Suomessakin. Syy on selvä: samaan aikaan kun luotettavan tiedon tuottaminen suomalaisille on yhtä tärkeämpää, sen kustantaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin aiemmin.

Google ja Facebook hallitsevat jo kahta kolmasosaa digitaalisesta mainosmarkkinasta. Ne eivät tuota itse lainkaan sisältöä, eivät juurikaan vastaa alustoillaan julkaistuista sisällöistä eivätkä maksa voitoistaan veroa Suomeen. Tätä kilpailutilannetta on tasapuolistettava.

Lehtien kustantamista vaikeuttavat jakelun ja paperin huomattava kallistuminen sekä saatavuuden heikkeneminen.

Tehokkain keino tukea mediatarjontaa on alentaa sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisävero kymmenestä prosentista nollaan. Suoran mediatuen tulisi puolestaan olla kilpailuneutraali ja kohdistua toimituksellisena tuotantotukena journalistien palkkakuluihin. Nyt tarvitaan päättäjiltä tukea sille, että suomalaisille on jatkossakin tarjolla monipuolinen ja luotettava media.

Hanne Aho ja Jukka Holmberg

Aho on Journalistiliiton puheenjohtaja. Holmberg on Medialiiton toimitusjohtaja.

