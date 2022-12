Lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi nykyisen kaltainen hintapolitiikka on tullut tiensä päähän.

Monista lääkkeistä on ollut pulaa.

Helsingin Sanomat on ansiokkaasti nostanut esiin useiden lääkkeiden saatavuuden ongelmat Suomessa (30.11. ja 2.12.). Myös Fimea on raportoinut poikkeuksellisista ongelmista monien arkisten lääkkeiden saatavuudessa ja omavaraisuudessa. Kaiken kaikkiaan saatavuushäiriöitä on Suomessa ilmoitettu nyt yli 500 lääkkeelle.

Lääkkeiden saatavuus ei ole yksin suomalainen ongelma – haaste on Euroopan laajuinen. Aiheesta ei ole syytä lietsoa pelkoa, mutta se on otettava vakavasti. Meidän on huolehdittava Euroopan asemasta vaikuttavien aineiden maailmanmarkkinoilla ja siten eurooppalaisten potilaiden laadukkaasta hoidosta.

Lääkkeen arvoketju kemikaalista valmiiksi lopputuotteeksi apteekin hyllylle vie kaksitoista kuukautta. Suomalaisten ja eurooppalaisten lääkkeet ovat tätä nykyä pääasiassa pitkien globaalien toimitusketjujen varassa, ja vaikuttavien aineiden tuotanto on suurelta osin Aasiassa. Syy tähän on viitehintajärjestelmässä, joka on käänteinen huutokauppa ja ohjaa markkinoijia kohti edullisinta valmistusmaata. Patenttien raukeamisen jälkeen hintataso Suomessa putoaakin yleensä kilpailun myötä 90–95 prosenttia. Suuret lääkemarkkinat, kuten Yhdysvallat, ajavat ostajina pienempien edelle. Euroopan unionin sisällä kilpailemme edullisten rinnakkaislääkkeiden virroista muun muassa noin viisitoista kertaa meitä suuremman Saksan markkinoiden kanssa.

Koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat osaltaan vaikeuttaneet myös lääkeaineiden maailmanmarkkinoita. Häiriö ketjun yhdessä osassa voi vaarantaa lääkkeiden saatavuuden pienemmillä markkinoilla. Suomessa lääkkeiden huoltovarmuus toteutuu parhaiten kotimaisella teollisuudella. Koska toimiala on erittäin säädelty, investoinnit uusiin tehtaisiin ovat kalliita ja hitaita.

Hintataso erityisesti rinnakkaislääkkeillä on Euroopassa erittäin alhainen, mikä toki auttaa osaltaan hallitsemaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Lääkehoidon kansansairauksiin saa kolmeksi kuukaudeksi alle seitsemällä eurolla, lähes erikoiskahvikupin hinnalla.

Toimitusvaikeudet ovat kuitenkin pitkälti keskittyneet juuri halpoihin rinnakkaisvalmisteisiin, ja Euroopan markkinoiden ennakoitavuus on muuttunut halvimpien lääkkeiden osalta haastavaksi. Lääke on tuotteena rinnastettavissa sähköön. Emme ole valmiita odottamaan kumpaakaan, vaan tarve on yleensä välitön. Uuden auton tai elektroniikan kohdalla olemme valmiita odottamaan pitkiäkin aikoja. Toimitusvarmuus maksaa, ja vaihteleva kysyntä lisää haavoittuvuusriskiä merkittävästi.

Lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi nykyisen kaltainen hintapolitiikka on tullut tiensä päähän. Viitehintaisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmä olisi muutettava aikaisempaan muotoon, jossa se tarjosi laajemman jouston hinnoille. Vain siten vältetään vakavat lääkepuutteet ja huolehditaan suomalaisesta ja eurooppalaisesta huoltovarmuudesta.

Liisa Hurme

toimitusjohtaja, Orion oyj

