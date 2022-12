Tiedonsaannin varmistaminen kaikille kansalaisille, myös digikanavia käyttämättömille, on nyt erittäin tärkeää.

Ihmisillä on koronaviruksen jäljiltä paljon hoidontarpeita. Samaan aikaan monien taloudellinen pärjääminen vaikeutuu nopeasti elinkustannusten nousun vuoksi. On yhä tärkeämpää, että kaikki tarjolla oleva apu löytyy helposti. Kansalaisille tarkoitettu viestintä on kuitenkin hajallaan eri organisaatioiden sivuilla, ja uuden haasteen sille tuo hyvinvointialueiden aloitus.

Oma kysymyksensä on, miten tiedonsaanti turvataan internetiä käyttämättömille. Miten esimerkiksi digitön vanha ihminen saa tiedon siitä, mistä lääkärin vastaanotto löytyy vuodenvaihteen jälkeen?

Yleensä viestintä on organisaatiolähtöistä. Sähkötuesta on osattava hakea tietoa Kelan sivuilta, sähkövähennyksestä Verohallinnosta. Jos ei ole aiemmin hakenut esimerkiksi toimeentulotukea, pitää asiaa osata selvittää Kelasta ja kunnista, vuodenvaihteen jälkeen Kelasta ja hyvinvointialueilta.

Britanniassa Citizens advice -nimiseen palveluun on koottu tietoa kansalaisille erilaisiin elämäntilanteisiin: Löydä apua kasvaviin elinkustannuksiin. Avustukset ja etuudet, jotka auttavat selviämään sähkölaskuista. Ohjeet eri tilanteisiin löytyvät yhdestä ja samasta palvelusta ymmärrettävällä kielellä selkeästi otsikoituina.

Suomessa vastaava palvelu on Suomi.fi. Esimerkiksi sen Sosiaalinen turva -osiossa ei ole mitään opastusta siitä, miten selvitä kasvavien elinkustannusten kanssa.

Tiedonsaannin varmistaminen kaikille kansalaisille, myös digikanavia käyttämättömille, on erittäin tärkeää nyt, kun elämme kriisitilanteesta toiseen ja samaan aikaan muuttuvat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rakenteet.

Erja Saarinen

erityisasiantuntija, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry

