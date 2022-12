Nopeinta ja tehokkainta olisi, että opetustoimen toimijat koulutetaan noudattamaan nykyisiä ilmoitusvelvollisuuksia.

Julkisuudessa on käyty keskustelua rikosvastuun ikärajan alentamisesta. Nyt se on 15 vuotta. Samassa yhteydessä on mietitty keinoja nuorten väkivallan ja rikollisjengien ennalta ehkäisemiseksi.

Koulutan ja konsultoin työyhteisöjä oikeudellisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi ennen kuin ongelmat kärjistyvät rikos-, vahingonkorvaus- tai virkavastuuta koskeviksi oikeudenkäynneiksi. Työni pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa.

Opetustoimen työyhteisöjen kanssa olen tehnyt havainnon, että opetusalan toimijoilla on vääriä ja puutteellisia käsityksiä lakisääteisistä ilmoittamisvelvollisuuksista koskien oppilaiden välistä väkivaltaa, oli se fyysistä tai psyykkistä. Usein esimerkiksi luullaan, että jos väkivallan tekijä on alle 15-vuotias, koulun ei tarvitse ilmoittaa asiaa poliisille, tai jos väkivalta on tapahtunut koulun tai koulumatkan ulkopuolella, koulun ei tarvitse reagoida.

Nopeinta ja tehokkainta olisi, että opetustoimen toimijat koulutetaan noudattamaan nykyisiä ilmoitusvelvollisuuksia perusopetuslaissa ja toista astetta koskevissa laeissa sekä lastensuojelulaissa. Nykyisen lainsäädännön keinot tulee ottaa tehokkaaseen käyttöön.

Tietysti ilmoittamisvelvollisuudet ovat vain osa ongelman ratkaisua. Poliisin ja lastensuojelun tulee olla herkällä korvalla ja paremmin resursoituja koululta tulevien ilmoitusten suhteen.

Ilmoittamisvelvollisuuksien tehokas käyttöönotto myös tukee koulujen kaipaamaa auktoriteettia.

Kaija Kess

varatuomari, Hämeenlinna

