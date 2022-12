Vaikka Suomi on maailman turvallisimpia maita, on meilläkin syytä herätä katu- ja jengirikollisuuden kasvuun.

Kokoomus jätti muiden oppositiopuolueiden kanssa välikysymyksen nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin. Pääkirjoituksessa (HS 11.12.) maahanmuuttopolitiikkamme tuomittiin ristiriitaiseksi toteamalla, että puolue on vaatinut Suomeen lisää maahanmuuttajia, mutta miten heitä tänne saadaan, jos maahanmuutto yhdistetään julkisessa puheessa näin vahvasti rikollisuuteen.

Kokoomus haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa, koska useita aloja vaivaa jo nyt merkittävä työvoimapula emmekä pysty vastaamaan tähän pelkästään kantaväestömme turvin. Tarve olisi kaksinkertaistaa määrä jopa 25 000 työperäiseen maahanmuuttajaan vuosittain.

Vaikka Suomi on maailman turvallisimpia maita, on meilläkin syytä herätä katu- ja jengirikollisuuden kasvuun, josta Ruotsissa on jo pitkään uutisoitu.

Pääkaupunkiseudulla ja Turussa on jo kymmenkunta katujengiä, ja järjestäytyneitä rikollisryhmiä jopa 90. Koska asiantuntijoiden mukaan suuri osa jengiläisistä on ulkomaalaistaustaisia, on punaiseksi langaksi otettava juuri maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka. On opittava suomen kieli, käytävä kouluja, tehtävä töitä ja sisäistettävä yhteiskuntamme säännöt. Myös kriminaalipoliittisia keinoja tarvitaan muun muassa lisääntyneen ampuma-aseiden käytön takia.

Kokoomukselle maahanmuutto on pääasiassa myönteinen asia. Ongelmista ei silti saa vaieta. Ensimmäinen askel on tunnistaa ongelmat ja syyt niiden taustalla. Katkaisemalla huolestuttavan kehityksen voimme vielä varmistaa, ettei Ruotsin tie ole meidän.

Pia Kauma

kansanedustaja (kok)

kotouttamispolitiikasta vastaavan ohjelman puheenjohtaja

Espoo

Arto Satonen

kansanedustaja (kok)

työperäisestä maahanmuutosta vastaavan ohjelman puheenjohtaja

Sastamala

