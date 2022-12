Päihderiippuvuus on sairaus, joka ei parane päihteiden käyttöä jatkamalla.

Helsingin Sanomissa on viime aikoina puhuttu päihteiden käytöstä. Keskustelu on tärkeää, sillä kyse on edelleen yhteiskunnan yhdestä suurimmista inhimillisen kärsimyksen lähteistä.

Keskustelussa on unohtunut kuitenkin monia tärkeitä asioita. Olennaisinta on ymmärtää, mistä päihdeongelmassa on kyse, minkälainen sairaus on päihderiippuvuus ja miten sen kanssa kamppailevia ihmisiä voitaisiin auttaa nykyistä vaikuttavammin ja modernimmin.

Tärkeässä roolissa ovat myös työelämän päihdekysymykset. Tiedämme, että mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisin ennenaikaisen eläköitymisen syy. Siitä huolimatta päihdekuntoutuksessa ei ole huomioitu riittävästi työelämässä olevien kannalta toimivia kuntoutusmuotoja.

Päihdehaitat aiheuttavat suurta tuskaa yhteiskunnan eri tasoilla. Päihteiden käytön arkipäiväistyessä näköpiirissä ei todellakaan ole haittojen väheneminen. Päihderiippuvaisten tahattomankaan syyllistämisen ja sitä kautta painolastin kasvattamisen tai erilaisten rajoitusten lisäämisen sijaan tarvitaan oikeasti toimivia polkuja kohti päihteistä irtautumista. Päihderiippuvaisen vaihtoehto ei ole kohtuukäyttö vaan päihteetön elämä. Päihderiippuvuus on sairaus, joka ei parane päihteiden käyttöä jatkamalla.

Kukaan ei valitse itselleen päihderiippuvuutta, päihderiippuvuus ei ole kenenkään syy. Suurelle joukolle ihmisiä riippuvuus kuitenkin kehittyy. Tämä tosiasia ei poista riippuvaisen omaa vastuuta. Päihderiippuvaisen vastuulla on hoitaa sairauttaan, etsiä apua ja ottaa sitä vastaan.

Päihdehoidon ja -politiikan tulisi keskittyä haittojen vähentämisen ohella haittojen poistamiseen eli hoitomuotoihin, jotka tähtäävät päihdevapauteen. Perheiden hätä ja inhimillinen kärsimys ovat oleellisia, mutta samalla on kuultava myös työelämän hätä.

Taisteltuani päihdeongelman kanssa työelämän melko vaativissa tehtävissä sekä omassa perhe-elämässäni tiedän, mistä puhun. Alkoholismini eteni niin pitkälle, että hengissä selviäminen oli ihme. Omista kokemuksistani kumpuaa vahva halu muuttaa maailmaa siihen suuntaan, että vastaavissa tilanteissa kamppailevilla olisi mahdollisuus hypätä etenevän sairauden junasta ajoissa pois.

Tatu Varpukari

Kangasala

