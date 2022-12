Mediakohun keskellä on vaikea muistaa, että työnseisaus on väkivallaton ja hiljainen protestin muoto.

Saska Saarikoski moitti (6.12.) Kiasman työnseisausta historian unohtamisesta. Työnseisaus ei ole välinpitämätön holokaustin aiheuttamalle ylisukupolviselle traumalle. Juutalaisiin kohdistuvan vainon huolestuttavaa nousua vastaan on taisteltava kaikin keinoin.

Moni työnseisaukseen osallistuvista on mukana antirasistisessa liikkeessä ja tuntee kollektiivisen trauman yhteyden väkivallan kierteeseen omakohtaisesti. Luottamus turvaan Euroopassa on monilla hauras.

Työnseisaus on kaikessa viestinnässään osoittanut, että sitä ei motivoi ennakkoluulo ketään henkilöä tai ryhmää kohtaan. Vaatimuksen taiteen tuen pelisäännöistä on aktivoinut Palestiinan paheneva ihmisoikeustilanne ja sen ympärillä vallitseva syvä hiljaisuus.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet Israelin täyttävän apartheid-valtion tunnusmerkit. Yhden ryhmän sortoon perustuva järjestelmä on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. Se on hitaasti rakentunut henkinen ja aineellinen infrastruktuuri, jonka olemassaolo perustuu siihen, että se esittää itsensä luonnollisena. Vuosikymmenien normalisaation myötä maailma on totutettu siihen, että palestiinalaisilla ei ole täysiä ihmisoikeuksia. Jos joskus tuon infrastruktuurin rakentaminen on nähty tavallisena liiketoimintana, on sitä mahdotonta nähdä enää sellaisena.

” Työnseisausta ei motivoi ennakkoluulo ketään henkilöä tai ryhmää kohtaan.

Mediakohun keskellä on vaikea muistaa, että työnseisaus on väkivallaton ja hiljainen protestin muoto. Sen vaikutus syntyy siitä, että ympäröivä maailma joutuu kyseenalaistamaan totuttuja arvoja ja toimintatapoja. Valtaa käyttävät tahot ovat kokeneet tulleensa haastetuiksi vain siksi, että joukko taiteilijoita kieltäytyy yhteistyöstä museon kanssa. Kyse on pysähtymisestä, sen sanomisesta, että ei halua enää olla mukana tässä. Miten ”tästä” eteenpäin, siitä nyt puhutaan.

Vaade tarkistaa taiteen rahoitusperiaatteita kuulostaa byrokraattiselta. Kysymys on kuitenkin tarpeesta käydä arvokeskustelua siitä, minkälaista maailmaa me rakennamme ja minkälaiseen normaaliin haluamme osallistua. Taiteen voima ei ole poliittisista ratkaisuista argumentoinnissa tai aseellisissa yhteenotoissa. Sen voima on maailmaamme selittävien tarinoiden kertomisessa, muuttamisessa ja kyseenalaistamisessa, ja sitä kautta normaalin rajojen uudelleen määrittelyssä.

Työnseisauksessa ei ole kyse minkään ryhmän ihmisarvon tai oikeuksien laittamisesta vastakkain jonkun toisen kanssa. Kyse on halusta normalisoida todellisuus, jossa palestiinalaisille kuuluvat samat ihmisoikeudet, sama vapaus, ja sama arvo kuin muillekin.

Terike Haapoja

työnseisauksessa mukana oleva taiteilija

New York, Yhdysvallat

