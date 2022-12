Turun Sanomat kirjoittaa Euroopan parlamentin korruptioepäilyistä, jotka kohdistuvat muun muassa parlamentin varapuhemiehenä toimineeseen kreikkalaiseen Eva Kailiin.

”Persianlahdella sijaitsevan maan epäillään maksaneen huomattavia summia ja antaneen lahjoja valta-asemissa oleville henkilöille. Belgian median mukaan kyse on jalkapallon MM-kisoja parhaillaan isännöivästä Qatarista.”

”Sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmään kuulunut Kaili on pitänyt parlamentissa puheenvuoroja, joissa hän on puhunut Qatarista ja sen ihmisoikeustilanteesta myönteiseen sävyyn, vaikka maan ihmisoikeusloukkaukset ovat olleet yleisesti tiedossa.”

”Korrputionvastainen Transparency International arvioi, ettei jupakka ole yksittäistapaus, vaan parlamenttiin pesiytynyt rankaisemattomuuden kulttuuri on luonut kasvualustan epäasialliselle vaikuttamiselle.”

”Parlamentin skandaali osuu pahimpaan mahdolliseen aikaan. Länsimailta vaaditaan juuri nyt poikkeuksellisen laajaa yhtenäisyyttä, jotta Ukrainaan hyökänneen Venäjän vastainen rintama pitää niin pitkään kuin tarvetta on. Rakoilua on valitettavasti jo nähty oikeusvaltiopuutteistaan kritisoidun Unkarin protestoidessa EU-tukien jäädyttämistä vastaan jumittamalla Ukrainan apupaketin etenemistä, vaikka länsimaiden antama apu on ratkaisevaa Ukrainan sotamenestyksen kannalta.”

”Nyt paljastunut korruptioepäily rapauttaa EU-päätöksenteon uskottavuutta aikana, jolloin uskottavuuden horjuttamista kaivattaisiin kaikkein vähiten. Vähintä mitä EU-parlamentti itse voi tehdä, on antaa viranomaisille kaikki tarvittava apu tapauksen selvittämiseksi, kuten puhemies Roberta Metsola on luvannut.”

Keskisuomalainen toteaa, että lahjusepäily ravistelee EU-parlamenttia.

”Tiettävästi lahjuksia jakoi jalkapallon maailmanmestaruuskisoja isännöivä ja ihmisoikeuksien takapajulana pidetty Qatar. Runsaskätinen poliitikkojen voitelu näyttääkin kääntäneen heidän puheitaan Qatarille suopeammiksi.”

”Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on varmasti oikeassa sanoessaan, että pelkkä epäily korruptiosta syö parlamentin uskottavuutta. Parlamentti on ollut tarkka lobbaustoiminnastaan ja suositellut omia lobbausrekistereitään kansallisille parlamenteille.”

”Europarlamentin lahjusskandaali on selvitettävä perusteellisesti. Työ on haastava, sillä politiikka on oleellisesti vallankäyttöä, jossa hyväksyttävän ja kyseenalaisen vaikuttamisen välillä on vain sävyero. Sen esimerkit Suomesta osoittavat.”