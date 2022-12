Avainlippua pitää sen sääntöjen mukaisesti hakea aina tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti.

Heidi Rantalainen kirjoitti (HS Mielipide 11.12.), että lupaus suomalaisesta tuotteesta pitää yhä harvemmin paikkansa. Hän mainitsi, että Avainlippu-merkin saisi, vaikka yrityksen kaikkia tuotteita ei valmistettaisi Suomessa. Tässä kohtaa on tärkeää tarkentaa, että Avainlippua pitää sen sääntöjen mukaisesti hakea aina tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti. Jotta merkin voi saada, tulee tuotteen olla Suomessa valmistettu. Jos sitä haetaan koko tuoteryhmälle, tulee jokaisen siihen kuuluvan tuotteen olla Suomessa valmistettu.

Merkin käyttöoikeuden saanut yritys voi käyttää Avainlippua myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai palveluista, joille kyseisen merkin käyttöoikeus on myönnetty. Yrityskuvaviestintä ei tällöinkään saa viitata yksittäisiin tuotteisiin tai johtaa ostajaa harhaan.

Avainlippu on virallinen alkuperämerkki, jonka käyttöoikeudesta päättää ja jonka luvanvaraista käyttöä valvoo Avainlippu-merkkitoimikunta. Merkin harhaanjohtavaan tai sääntöjenvastaiseen käyttöön puututaan aina, kun se tulee Suomalaisen työn liiton tietoon. Käyttöoikeus poistetaan, jos on toimittu merkin sääntöjen vastaisesti.

On hienoa, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä ja yritysten vastuullisuudesta. Yhteisömerkkien ja virallisten alkuperämerkkien vahvuus on siinä, että niitä valvotaan ja niillä on tarkat myöntämiskriteerit. Merkkien käyttö on aina luvanvaraista, eikä niitä voi ostaa rahalla. Valitsemalla kotimaisen vaihtoehdon tuemme suomalaista työtä.

Tero Lausala

toimitusjohtaja

Suomalaisen työn liitto

